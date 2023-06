¿En Medellín no hay carros ni motos libres del pico y placa, sin importar si son eléctricos, blindados u oficiales? En la mañana de este martes, durante más de cuatro horas, circuló un rumor de que no había vehículos a los cuales no se podía sancionar por esta restricción. Sus conductores, al hacer la verificación en la plataforma de Movilidad en Línea, se encontraron con que, en efecto, estos podrían ser propensos a una sanción pese a que regularmente se encontrarían en la lista de exentos.

Incluso, los agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín realizaron en ese momento la prueba con una de las motocicletas que podrían circular hoy, pese a que su primer número está en la lista del pico y placa. Se encontraron en la revisión de los registros que no estaba exento y en caso de transitar podría verse acarreada a una sanción.