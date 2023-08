Después de la denuncia publicada en redes sociales y medios de comunicación, incluido EL COLOMBIANO, que produjo indignación en la ciudadanía, la Contraloría de Medellín anunció que le pondrá el ojo al tema para ver si no se han cometido irregularidades.

Solo las cifras pagada a restaurantes por el despacho del alcalde son astronómicas y más considerando que a Quintero no se le conoce ninguna agenda pública nutrida que justifique invitaciones a almorzar a personajes o representantes de grupos de interés.

La veeduría Todos por Medellín anunció que este miércoles instaurará ante la Fiscalía una denuncia que menciona de manera particular a dos personas, pero que, dependiendo de cómo avance la indagación al respecto podría involucrar a más.

“Cuando la Contraloría solicite esa información, le será entregada. La información no es oculta, es visible porque es un gasto público”, aseguró Duque ante los medios de comunicación. No obstante, la veeduría Todos Por Medellín, que es una entidad que debería gozar de consideración especial por el papel social que representa, acaba de denunciar que de manera premeditada la alcaldía, y Duque de manera específica, le negó la información al respecto a mediados del año pasado.

“En este caso nos ocultaron el Fondo Fijo Reembolsable, que no sabíamos cómo se llamaba pero por el que preguntamos de distintas maneras y nos dijo que no existía”, reiteró la directora de Todos por Medellín, Piedad Patricia Restrepo.

“Se informa que no existe o ha existido un fondo para gastos de representación en la Alcaldía de Medellín”, fue la respuesta tajante que recibieron el 29 de agosto. En renglones seguidos también contestan que el alcalde no cuenta tampoco con una tarjeta de crédito “a cargo del Distrito de Medellín o de cualquier otro mecanismo a través del cual reciba recursos por concepto de gastos de representación o cualquier otro título distinto a salario”.

La retórica de Duque, como vocero de la administración distrital en este escándalo, se ha centrado en manipular cifras para tratar de demostrar que ha habido alcaldías que han gastado más que esta en comida, y en el derecho de petición de Todo por Medellín aseguró que Quintero no recibe nada diferente de su salario. Aparte de que no es verdad, como queda demostrado ahora por la propia información oficial, que indica que su oficina se gasta en minucias más de 26,5 millones mensuales, el Secretario Privado omitió decir que el salario básico del alcalde está en $18’755.197 y podría quedar este año en más de $20 millones que son retroactivos a enero. Fuera de eso, viatica y cuenta las primas legales y primas extralegales. Prácticamente lo que gana por su trabajo le queda “pulpito” porque no paga transporte y casi que ni compra comida, como sí lo deben hacer la mayoría de los casi 18.000 funcionarios de la alcaldía.

