Son las nueve de la mañana del dos de diciembre y en el parque de la Inflexión —el memorial que levantó la alcaldía de Federico Gutiérrez tras implosionar el edificio Mónaco, mítica morada de Pablo Escobar— no hay un solo extranjero ni un turista, los toures que pisan en las huellas del narcotráfico parecen en pausa , solo hay perros que mean en la manga. La imagen me hizo recordar de aquella frase: no quedará piedra sobre piedra. Donde antes hubo imperio, ahora las mascotas dejan sus detritos.

La implosión del Mónaco fue una decisión polémica y pasó lo que muchos académicos se temían: los turistas seguirían visitando el lugar en busca de los rastros de Pablo Escobar , aunque ahora no haya edificio y solo sea un paseadero de perros. En su momento, el exdecano de Humanidades de Eafit me dijo: Jorge Giraldo: “La decisión va en contravía de las políticas de memoria que son comunes ahora en Europa e incluso en países como Argentina, donde se han tratado de conservar esos lugares de ignominia para tratar de transformarlos en lugares de memoria. Detrás de eso hay una pregunta: ¿también hay que tumbar Montecasino, la mansión de los Castaño?”.

***

Después de pasar por el Parque Memorial Inflexión he venido al barrio Los Olivos, cuyo nombre no conoce absolutamente nadie, pero que para ser exactos está detrás de la Placita de La América. Exactamente llegué a la carrera 79B #45D-94, la casa en cuyo techo murió Pablo Escobar hace 30 años. El periodista que dio esa primicia fue Rodrigo Martínez Arango, quien trabajaba en Caracol Radio y llegó de primero al lugar. Cuando anunció la noticia, su jefe no le creyó una palabra.

El caso es que hoy la casa ya no es más una casa de techo con tejas de barro; ahora es un edificio de tres pisos que, dicen, fue una escuela de idiomas hasta hace poco tiempo. Exactamente era una academia de español adonde acudían gringos y europeos. Fue una idea genial: vienen turistas a buscar las huellas de Pablo Escobar y se encuentran con un lugar donde aprender español.

Se trata de un barrio solitario y en realidad esta mañana nadie se interesa por los despojos del capo. Algo me hace pensar que para muchos Pablo Escobar es un personaje de ficción: lo ven en series, en camisetas, en películas, en anuncios publicitarios. Hay una idea oscura detrás de la banalización del mal, pensar que sus signos son inocuos. Todos los que tenemos hijos los vemos que comentan el nombre del capo por alguna serie, por alguna canción, pero no saben en realidad nada de la historia de ese capítulo del mal. Pienso otra cosa: una generación quiso mandar a Escobar para el cuarto oscuro de las conversaciones, que no se mencionara, que no se ligara a Medellín con la figura del capo: “Somos más que eso”. Lo que sucedió es que los más jóvenes creen que quien murió en el techo de lo que era esta casa que miro ahora fue un Robin Hood y no un asesino.

***