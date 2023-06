De esa forma, la presidenta de la Comisión Segunda, Lina García, trató de darle trámite al debate. A esa altura, no quedaba muy claro cuál era el afán de los concejales de coalición por extender una discusión que iba a terminar empatada. Eso, en resumidas cuentas, significaba hundir el proyecto que busca más transferencias de EPM. ¿Por qué? La concejala Dora Saldarriaga, de quien no se tenía muy claro su voto, también se unió a los concejales que pidieron aplazar la discusión.

Sostuvo que, pese a recibir las respuestas solicitadas a EPM, la información no llegó con un tiempo prudente para estudiarla a fondo. Por eso se sumó a las voces que pidieron el aplazamiento, aunque más adelante no se retiró del recinto. En conversación con este diario expresó que, en caso de que el debate hubiera avanzado, su voto hubiera sido en contra: “Con los elementos de hoy, con falta de un análisis a detalle de la información, hubiera votado no”.

Las cuentas quedaron siete a siete y en vista de que el debate avanzaría, en medio de presiones compartidas a ciudadanos a través de chats de WhatsApp, así como un ajuste de última hora al borrador del proyecto por parte de la administración, los concejales Duque, Pérez, Ríos, Palacio, Ramos y Ramírez se retiraron del recinto, rompiendo el quórum. Quedaron ocho de 14 concejales convocados en ambas comisiones y el reglamento impidió que prosperara la discusión.

Pero volvamos a la coalición y a su insistencia por votar el proyecto. Según conocimos, la administración estaba dispuesta a hundirlo a través de un empate porque el tiempo corre y el recurso interpuesto por Arcila para atornillarse en su curul, mientras llega Carlos Mario Mejía —su relevo—, podría resolverse la otra semana. El voto de Arcila sería valioso en este escenario: si el proyecto se hunde, la idea de la coalición sería apelar en plenaria para que sea discutido en Comisión Tercera.

Con Arcila abordo se tendrían los votos para hacer esta solicitud, cuenta que no daría con la llegada de Mejía, quien se ha mostrado en contra del pedido de la administración. Pero las cuentas se le siguen enredando a la administración: en la Comisión Tercera —en caso de que allí llegue el proyecto— las cuentas están 3-3 y Luis Carlos Hernández sería el encargado del desempate.

La cosa es que en días pasados cuestionó la falta de información para votar el particular y dijo que eso lo llevaría a no votar positiva la iniciativa. Así las cosas, los reflectores estarán sobre Hernández y Saldarriaga: si se mantienen en el no, la Alcaldía no tendría cómo jugar en los escenarios planteados; si ceden, el camino quedaría despejado.