El futuro será volver al origen

Colaboración especial de Maira Duque
Si pudiéramos caminar 350 años atrás en este mismo territorio encontraríamos montañas completamente verdes con unas cuantas casas y sembrados, cascadas de agua desplegándose entre sus laderas atravesando un bosque húmedo tropical, pasando entre lagunas y humedales, hasta llegar a un río en forma de serpiente: el río Medellín-Aburrá. Desde una perspectiva, las montañas se ven como brazos abriéndose para recibir y acoger a todos los viajeros que encuentran aquí un lugar para hacer un alto en su camino, comprar o vender productos, incluso para quienes han decidido quedarse a vivir. Este es el territorio ancestral del pueblo indígena los aburraes, el hogar de hacendados españoles y un poco más de doscientas cincuenta familias que han migrado desde diferentes territorios. Y es así como en una juntanza de muchos mundos que encontraron aquí un lugar para entretejerse, conversar, existir, un 2 de noviembre, al costado de la quebrada Santa Elena, y en lo que hoy es el parque Berrío, se declara la fundación de Medellín.
Con el paso del tiempo Medellín ha conservado su esencia de ser un lugar de encuentro para muchos mundos, aunque también, a medida que ha llegado el desarrollo y la modernidad, se ha vuelto aplastante con algunos de estos universos y con el cuerpo del territorio que nos abraza: los indígenas aburraes fueron extinguidos y olvidados, el río que danzaba entre las tierras más fértiles del valle hoy es una línea recta encerrada entre muros de concreto, rodeada de autopistas, y donde llegan los desechos de toda la ciudad. Tenemos cada vez menos bosques, las montañas están sobrecargadas de edificios y hay construcciones, incluso, en lugares que no tienen la capacidad de soportar esta urbanización. La quebrada en la que nació nuestra ciudad hoy está enterrada bajo el pavimento de la avenida La Playa.