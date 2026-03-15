Los celulares que se roban para armar nuevos y venderlos en El Ópera

Más de 10.000 partes de celulares, entre pantallas, memorias, tarjetas madres, tornillos y baterías encontraron las autoridades, solo en un operativo, en el centro comercial Ópera, en el centro de Medellín. Según las investigaciones, estas partes, como ocurriría con las motos, se estarían usando para venderlas como repuestos o, incluso, armar celulares para venderlos como de segunda.



Así lo pudieron establecer las autoridades al encontrar todos estos dispositivos dentro de un local, en el que se pudo conocer que había personal experto en reubicar las partes de estos equipos, con el fin de que no aparecieran reportados al momento de ser comercializados.



El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, explicó que “nos encontramos con esta cantidad de partes que no tenían ningún soporte legal y que provenían de celulares que fueron desarmados para hacer uso de dichas partes en el mercado negro”.



Todos estos elementos se encontraban en bodegas clandestinas y se comercializaban de acuerdo con la necesidad. En algunos casos se vendían para reparar equipos malos a quienes lo necesitaran y en otros se hacía una especie de Frankenstein para crear un nuevo equipo celular.

“Lo que hemos identificado es que vende los celulares robados y les venden las autopartes que la gente necesita para reparar sus equipos. Principalmente lo hacen con los celulares que terminan bloqueados”, dijo el funcionario.





Los equipos que eran puestos como casi nuevos son comercializados a valores inferiores y con una promesa de garantía, muchas veces falsa, de que el equipo no tiene ningún inconveniente legal, llevando a las víctimas a que puedan ser procesadas por receptación.



Cifras del hurto de celulares

Durante todo el año pasado se reportó el hurto de 6.349 celulares en Medellín, mientras que hasta el 6 de marzo de este año se han contabilizado 1.319 casos, de acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc). Esto equivale a que en la ciudad se hurtan 18 celulares todos los días.



Si se comparan las cifras con el año pasado, se han contabilizado 518 casos menos que en 2025, cuando hubo 1.837 equipos robados en la capital antioqueña.



“Este es uno de los hurtos que más afecta ala ciudadanía y por eso venimos realizando constantes operativos contra este fenómeno. Incluso hemos hecho más presencia en el Ópera y en otros sitios donde llegan estos equipos”, aseguró Villa Mejía, indicando que van cuatro grandes operativos en este sector, además de otros más pequeños que les han permitido recuperar celulares hurtados.



En lo que va corrido de este año, las autoridades han recuperado 115 celulares hurtados, 478 menos que el año pasado, aunque se avanza en las labores para establecer cuántos celulares fueron destruidos para extraerles las partes que fueron halladas.



De los 1.319 celulares robados este año, 853 fueron mediante la modalidad del halado, es decir, que los sacan de los bolsillos de los dueños o simplemente se los arrebatan de la mano mientras los están usando en las calles. Lea también: A la cárcel el “gringo” sorprendido con una menor de edad en El Poblado; esto se sabe de él





Las referencias más hurtadas son las altas gamas de iPhone y Samsung, así como las gamas medias de la segunda marca mencionada. También se han encontrado dispositivos de Oppo, Motorola y Huawei, hablando de las más comerciales.





Las zonas donde más roban

De acuerdo con el sistema estadístico de la Alcaldía de Medellín, la zona donde más se presentan los robos de estos celulares es la comuna 10 (Candelaria), la del centro de la ciudad, donde se robaron 359 celulares en los primeros 71 días del año, es decir, cinco teléfonos al día.



Las otras dos zonas donde más equipos celulares se roban son aquellas que cuentan con mayor presencia de turistas extranjeros, las comunas 11 (Laureles-Estadio) y 14 (El Poblado), donde se han hurtado 214 y 204 teléfonos este año, respectivamente.



Entre los casos ocurridos en estas dos partes de la ciudad se encuentran los hurtos efectuados mediante el suministro de escopolamina a turistas, luego de que ellos sostuvieran contacto con personas en establecimientos comerciales.