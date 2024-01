Consultamos insistentemente a la secretaría de Desarrollo Económico sobre las razones de la demora en la reanudación del programa y no recibimos respuesta. Una fuente que pidió reservar su identidad aseguró que probablemente regresen este fin de semana, sin embargo, al cierre de esta edición los campesinos no habían recibido ninguna notificación.

Desde la secretaría de Salud dicen que el problema de estos programas era que no estaban conectados con el sistema de salud, que eran solo una puerta de entrada a la atención psicológica, pero que detrás de esa primera conversación con el profesional no había nada más. De manera que están trabajando es para que desde estos lugares haya comunicación directa con la empresa prestadora de salud, que los pacientes puedan acceder a un programa de beneficios y asegurar, si los requieren, medicamentos y tratamientos. No obstante, esta reforma tardará entre tres y cuatro meses en los que los habitantes de Medellín, especialmente los de más bajos recursos que no tienen cómo costear un tratamiento psicológico, no tendrán esa puerta de entrada a la atención.

La recolección de escombros gratis no va más

En 2023, mediante un acuerdo, la Alcaldía de Quintero inició el programa de Escombros Cero que establecía que cada persona tenía derecho a una recolección de hasta 480 kg de escombro gratis al año. El programa duró ocho meses y costó $1.800 millones. El contrato iba hasta el 31 de diciembre y la pasada administración no dejó ni un peso para su continuidad. Además, de acuerdo con la evaluación de la nueva secretaria de Medio Ambiente, el programa no fue efectivo, pues entre 2022 y 2023 los escombros clandestinos no disminuyeron sino que aumentaron