“La administración pasada estaba ensañada con los niños. Al 31 de diciembre del 2023, las instituciones educativas no tenían contrato de aseo, vigilancia y conectividad garantizados para operar este año. No había como el 1 de enero del 2024 abrir un colegio para que la gente se fuera a matricular. Eso nos llevó a nosotros a tener que sacar una urgencia manifiesta para garantizar la prestación de esos servicios y darle tranquilidad a la operación en educación. Está Buen Comienzo, está lo de la secretaria de Educación imputada. Nunca les importó”.

“Cuando uno entra a mirar cómo estaban financiados los programas sociales, qué estaba pasando con las necesidades de la gente, dónde estaba la plata para atender ese tipo de necesidades, uno no se explica todavía cómo operaba la ciudad. Creo que si hubieran pasado dos meses más en manos del gobierno anterior la ciudad se paraliza porque encontramos procesos que ya no había cómo sostener. Ahí hay una mezcla entre desadministración, desidia por lo público y por la ciudad, la falta de amor por Medellín era evidente y también hay temas graves de posible corrupción. Uno encuentra que la Fiscalía tiene siete personas de la administración anterior vinculados en procesos y, según avisó el mismo fiscal, regresa el 9 de febrero a dar una segunda entrega de hallazgos de corrupción en la ciudad”.

¿Qué otras irregularidades encontraron en la administración?

“Todavía seguimos encontrando muchas cosas. No hemos cerrado todavía porque desafortunadamente uno quisiera estar hablando de proyectos, de para dónde vamos, pero uno tiene que hacer ese corte de lo qué está encontrando. Nosotros lo que estamos viendo en la EDU es gravísimo, las adiciones que le hacían a los contratos de 200%, 400%, 1.000%. Vamos a tener que entrar a revisar, ellos se escudan en que su manual de contratación lo permitía”.

¿Cómo funcionaba?

“El modus operandi era así. El manual de contratación de la EDU dice que si una obra pública cuesta menos de $10.000 millones no tiene que ir a licitación pública. Sacaron ese intercambio vial de la 34 con Los González con un presupuesto de obra de $9.900 millones, como quien dice, no llegamos a los $10.000 millones. Pero cuando uno va y revisa exactamente cuál es el costo de la obra vale $30.000 millones. Sacan la obra como si fuera a valer $10.000 millones, la adjudican a dedo, no sabemos a quién, y luego va llegar el contratista a decir que necesita $20.000 millones más. Tenemos que hacer mucho énfasis en lo que estamos encontrando hoy en la EDU, porque el escándalo de malversación de fondos y de indebida contratación que habrá en esa entidad será muy grave, cada que encontramos una eventualidad, inmediatamente enviamos el expediente a la Fiscalía”.

Podemos hablar caso por caso, por ejemplo, ¿cómo están los muros verdes en las fachadas de los edificios públicos? Están realmente caídos, ¿qué pasó?

“Voy a recoger la palabra que usó, en general todo lo de ellos era una fachada. Decían que estaban trabajando en que Medellín fuera una Ecociudad y el tal proyecto fue que montaron unos muros verdes que le valen hoy al municipio $1.500 millones al año, cuando las instituciones educativas se caen, cuando los niños tienen hambre, cuando hay una cantidad de situaciones graves en la ciudad, estos se gastan la plata en un muro verde. ¿Cuántas necesidades sociales se podrían solventar con eso?”.

¿En Metroparques que había?

“Son los contratos por los que hoy están ya personas imputadas de la administración anterior por presuntos delitos. Metroparques tiene otro tema y es la idoneidad de las personas que estaban haciendo ese tipo de cosas, o si es que de verdad lo hacían adrede. Metroparques tiene un objeto social claro y definido que es la administración de los parques recreativos. Resulta que no solamente contentos con cambiar los manuales de contratación cambiaron también los objetos sociales de las empresas. Entonces ya resulta que a Metroparques le cambiaron el objeto social para poder desarrollar obra pública. Va otra entidad como el Inder, que tiene dentro de sus funciones hacer la obra pública para el mantenimiento del escenario deportivos, y toma la decisión por primera vez en la historia de Medellín de no ejecutarla, sino contratar a Metroparques para que hiciera obra pública por $63.000 millones, ahí se va un 10%, 15% en intermediación. Parece que le estuvieran dando la vuelta a la Ley 80 para no tener que sacar licitación”.

¿En el tema de los Computadores Futuro han encontrado alguna irregularidad?

“No hay programa que se salve. Los Computadores Futuros es un tema que también está hoy con presuntas situaciones graves de corrupción en la adjudicación y que también ya están en poder de las autoridades para que analicen la información que les entregamos. Hay una modificación en las especificaciones técnicas después de adjudicado el contrato, es abiertamente ilegal”.

¿Qué otro caso le han entregado a la Fiscalía?

“La adjudicación de la Biblioteca España, también tiene problemas en nuestro concepto, puede haber grave corrupción en la adjudicación de ese contrato. Ahí parece también que hubo algo de favorecimiento a un proponente”.

¿Cuántas personas dejaron atornilladas en el Distrito?

“En muchas entidades descentralizadas que no operan con las mismas modalidades de contratación de personal que el municipio hicieron contratos a término fijo hasta diciembre del 2024. Es una situación muy compleja para nosotros porque para poder terminar esos contratos la indemnización sería pagar el periodo que falta de contrato. Y la persona que asume esa responsabilidad entra a responder por un detrimento patrimonial frente a los organismos de control. En algunos casos hay contratistas que tienen periodos muy prolongados de contrato. Y en la Alcaldía de Medellín, específicamente en el ente central, entre el 26 y el 28 de diciembre del 2023 designaron un poco más de 300 personas en cargos de provisionalidad”.

Es decir, la alcaldía quedó tomada por Daniel Quintero.

“Y cuando digo tomada es porque hemos encontrado que dentro de esas personas está, por ejemplo, el cuñado de Juan Carlos Upegui, el hermano de la novia; está la hermana del exsecretario Juan José Aux; el papá de Juan José Aux estaba designado para coger uno de esos cargos pero afortunadamente no alcanzó a posesionarse. Por lo menos unas 10, 12 personas de la campaña de Juan Carlos Upegui están dentro de esos 300 que hoy están trabajando en la Alcaldía. Hicieron no solamente cosas presuntamente ilegales, sino completamente contrarias a la ética. ¿Qué puede hacer uno con esas personas que están atornilladas? Les digo que tengan un poquitico de vergüenza y renuncien, que respeten la voluntad de una ciudad que votó por un cambio, no para que ellos siguieran ahí el tiempo que los hayan contratado”.