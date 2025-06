¿Qué pasa con el metrocable de Medellín, que en dos días han suspendido el servicio dos líneas?

Media hora duró fuera de servicio la Línea K del metrocable de Medellín, que le sirve a la zona nororiental de la ciudad, durante las primeras horas de la mañana de este martes.

Le recomendamos leer: Pilas: habrá cambios en los horarios de los metrocables por mantenimiento

Fuentes del Metro confirmaron que las cabinas aéreas no cumplieron con su recorrido que une la parte céntrica de la capital antioqueña con la zona más alta, en el barrio Santo Domingo, y desde allí con el Parque Arvi, entre las 7:38 a.m. y las 8:08 a.m. El motivo habría sido una “novedad técnica”.

Esta línea moviliza alrededor de 45.000 personas que habitan en esta zona de la capital antioqueña y por haberse presentado el incidente en una hora de alta congestión para la llegada de los usuarios a los sitios de estudio y trabajo, generó gran traumatismo.

El día previo, lunes 9 de junio, también la línea J. que comunica al barrio San Javier con la estación La Aurora, en el área limítrofe de la zona noroccidental con el corregimiento San Cristóbal, estuvo igualmente suspendida a causa de un “inconveniente técnico”, según informó la empresa Metro.

El cese en el funcionamiento en este último caso referido ocurrió durante unas cinco horas, desde alrededor de las 5:30 a.m. y hasta pasadas las 10:30 a.m. Fuentes con la que tuvo contacto EL COLOMBIANO recordaron que la Línea J estuvo inactiva durante una semana completa, mientras que le hacían un mantenimiento preventivo programado y el equipo que trabajó para cumplir esa misión la entregó “operativa” el domingo; sin embargo, al echarla a “volar” en la madrugada del lunes presentó la falla técnica.

Claudia Montoya, presidenta del sindicato del Metro, le dijo a este diario que su organización ha cuestionado en particular el mantenimiento de esta línea después del accidente sucedido el 26 de junio del año pasado, cuando se cayó una cabina, dejando una persona muerta y 20 heridos.

También le sugerimos: Sindicato del Metro de Medellín se queja de que el mantenimiento del sistema se está tercerizando

Las críticas han tenido que ver con la realización del mantenimiento, no con personal adscrito directamente a la empresa que tiene el manejo del Sistema Integrado de Transporte Masivo del Valle de Aburrá, sino a través de la tercerización con otras firmas. “Son 300 empresas tercerizadoras que se encargan de mantenimientos misionales del Metro”, explicó la señora Montoya en el momento en que se presentó el accidente fatal en la Línea K.

También en esa coyuntura, el Metro rechazó esas afirmaciones con el argumento de que “ponen en duda el trabajo profesional y técnico que realizan servidores y servidoras que día y noche cumplen labores de mantenimiento en el Metro de Medellín”.