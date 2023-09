Metrosalud: sin cinco para especialistas, pero pagaría avalúo de más de $2.000 millones

“Unos bienes que por cierto están bastante depreciados, unas sillas muy viejas, una infraestructura con más de $200.000 millones en déficit , unos servicios sellados. Entonces hacer unos avalúos en estas condiciones era una cosa que no se necesitaba y que no le iba a servir a la E.S.E. ”, dijo.

Al margen de ese valor, las dos empresas invitadas no lograron cumplir con los requisitos jurídicos y financieros , al no presentar toda la documentación exigida por Metrosalud, según quedó plasmado en un informe de evaluación preliminar publicado el 31 de agosto y en el que se les dio margen para subsanar esos problemas.

Si bien desde esa entidad se señaló que se revisaría la solicitud, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Pese al silencio de la entidad, en su portal de contratación la misma publicó el pasado 21 de septiembre el informe de evaluación definitiva de los oferentes, volviendo a establecer que ninguno cumplía con los requisitos.

“Después del tiempo de verificación el Comité de Recomendaciones y Adjudicaciones (...) recomienda al ordenador del gasto, conforme a las evaluaciones presentadas, declarar desierto del proceso de contratación”, se lee en el documento, que aparece firmado por el director operativo de contratación Wilmar Adrián Manco Hernández.

Hasta el momento de la publicación de este artículo no era claro si Metrosalud se había acogido a esa recomendación y había declarado desierto el proceso.

Aunado a todos esos interrogantes, el concejal insistió en su pregunta de fondo, concerniente a las prioridades presupuestales de la entidad.

“Si no tenemos plata para pagarle al personal que labora en este momento, no tenemos plata para arreglar la infraestructura física, si no tenemos plata con los estudios que ya se han hecho previamente, si no tenemos plata para comprar ambulancias o para arreglar las que están dañadas, ¿por qué si tenemos plata para hacer un avalúo?”, dijo Duque.

Vale recordar que dicho cuestionamiento se asocia al más reciente ultimátum en el que se vio inmerso la entidad desde el pasado 22 de septiembre, cuando seis agremiaciones de especialistas médicos denunciaron que Metrosalud y el Hospital General de Medellín (HGM) volvieron a colgarse en los pagos por la prestación de sus servicios.

Si bien esos gremios precisaron que el monto adeudado por esas dos entidades ascendía a los $10.302 millones, Metrosalud aportaba a esa deuda un total de $3.200 millones en pagos pendientes.