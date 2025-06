El 40 % de las muertes de motociclistas en Medellín son por choques contra objetos fijos

El caso de este joven engrosa la lista de 70 motociclistas muertos en accidentes de tránsito en lo que va corrido de 2025 en Medellín, una cifra que representa el 60% del total de muertes por estos hechos, 118 con corte al 3 de junio. Pero Gacho no es el último motociclista fallecido en un incidente de tránsito en la ciudad. El más reciente caso registrado por el Observatorio de Movilidad es el de un hombre de 56 años, quien en la madrugada del pasado 3 de junio se chocó contra un separador a la altura de la carrera 55 entre las calles 42 y 41, en el Centro de la ciudad. La hipótesis que hasta el momento manejan las autoridades es un aparente estado de embriaguez y exceso de velocidad.

Pero más allá de la zona, preocupa que los motociclistas son los que más fallecen en incidentes de tránsito. Y hay un dato relevante: mientras que en otros actores viales hay una leve disminución este año en comparación con el mismo periodo de 2024, en el caso de los motociclistas hay un aumento de tres hechos.

Edwin Salazar, epidemiólogo de la Facultad Nacional de Salud Pública de la U. de A., explica que la mayor incidencia en las muertes de motociclistas en siniestros viales está ligada a comportamientos o prácticas, como exceder los límites de velocidad, “el peor enemigo cuando hablamos en materia de seguridad vial”, dice Salazar; irrespetar las normas de tránsito; y la impericia del conductor, que lleva a que no tenga las habilidades necesarias para responder a ciertas situaciones cuando ocurre algún evento en la vía.



“Muchas personas adquieren la moto y no aprenden a conducir en centros especializados de enseñanza para este tipo de vehículos, sino que ese conocimiento es transmitido de un amigo a otro, de un familiar a otro, o de un padre a un hijo. Entonces, se adquieren ciertas habilidades, pero no en todo: se empiezan a desconocer normas; se sabe mover el vehículo de un punto A a un punto B, pero no se sabe responder ante situaciones que pueden llegar a considerarse adversas por las condiciones de la vía, las imprevistas de otros actores viales, las condiciones climáticas”, sostuvo el epidemiólogo.

A esto se suma el incremento de las motos como medio de transporte en el Valle de Aburrá, que pasó de 435.811 en 2012 a 1’089.418 en 2022, según datos de Medellín Cómo Vamos. Además, Salazar sostuvo que 4 de cada 10 motociclistas en el país están registradas en Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca, que a su ves son los departamentos que año tras año lideran las estadísticas de muerte y lesión vial a nivel nacional.

Pero, no se trata solamente de una cantidad de motos, para Salazar, hay que tener en cuenta que uno de los factores que influye en este problema de salud pública, en esta epidemia, es la falta de elementos de protección adecuados de estos actores viales, lo que incrementa las posibilidades de morir en los incidentes.