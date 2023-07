Estuve más o menos cuatro o cinco años, desde 1992 a 1996, no recuerdo muy bien; lo cierto es que cuando ya recibo la citación empiezo a defenderme de la demanda. También recibo amenazas y prácticamente con estas yo doy un paso al costado y me vengo para Guarne, pero sigo con el proceso. En los primeros días de eso yo decía: Cómo me voy a ir si el tema está en fiscalía y el día en que Fiscalía resuelva que eso no es mío me voy, pero en algún momento también me tiraron una granada.

Según datos que le pregunto a la abogada, es como por la congestión , creo que toda Colombia está congestionado y buscan facilidades para unas cosas y a mí también me queda más fácil defenderme acá. Ya es en Montería y uno dice, bueno, no falta sino que también le adjudiquen la casa a otra persona de Montería para ajustar las dudas que tengo ante la SAE, que la verdad no sé esos predios a dónde van y por lo que veo parece que esos predios se están volviendo otra manera de corrupción de esta institución.

Normalmente, era como muy dedicado a mi trabajo y en esos negocios no me metía y aquí no fue la excepción. Cuando esto me sucede traté de organizarme mucho mejor. El negocio me lo hace campo Elías Meneses , un compadre, con la señora Vicky que era la representante de los dueños de la casa. Yo estaba en concentración de Nacional en Llanogrande, en pleno apogeo de Copa y él llegó para firmar los documentos. El negocio fue que yo di dos apartamentos, uno por el estadio y otro de Los Delfines, de Cartagena. Cuando me llega la demanda sobre la estafa, prácticamente me estaban estafando y salió como que yo era el que estaba estafando. Ahí comenzó el proceso jurídico.

Me vengo a desayunar, apenas me estoy dando cuenta de ese precio. El compadre mío después hace la aclaración de que habían entregado dos apartamentos pero también me pone a dudar porque dice que pagó en efectivo, tal vez él sí sabía de esos precios. Yo nunca supe que esos eran los precios que se estaban manejando y Campo tampoco me dijo eso, y en la permuta, porque él, después de dos años de no entregar la documentación, me dijo: Vea que no le he robado nada, aquí tengo la permuta y el abogado me dice vamos a tomarle una declaración a Campo Elías, para que rectifique que él pagó fue con apartamentos. O sea que en el negocio que hizo de pronto lo hizo con el conocimiento de venta en efectivo. Me vengo a desayunar, es que yo no compré con efectivo y es otra inconsistencia.

¿Sabía de la relación del predio con Gerardo Moncada?

Yo no sabía de esa relación con los Moncada; de hecho, en algún momento se complica no sé si es porque a Campo Elías lo llaman de fiscalía y él dice que el bien lo había conseguido con efectivo, luego hablo con él y le reprocho que yo tenía era los apartamentos, y tal vez por miedo no dijo nada; después se retractó y entregaron todas las permutas del negocio que se había hecho. A Pablo sí lo conocí y estuve en La Catedral, pero a los Moncada o a los Galeano no. Es más, el señor Campo Elías que hace el negocio, arregla con una señora María Victoria y esa señora como que no alcanzó a dar una declaración porque como que la mataron o se murió. En el proceso se vino a saber que los dueños eran testaferros y ¿nosotros cómo lo íbamos a saber?