Indignante: un perrito murió en un viaje hacia Medellín porque el conductor obligó a llevarlo en la bodega

Así fue en el viaje de ida, según la mujer, el perrito viajó tranquilo hacia su destino. Pero de regreso todo cambió. El dolor para esta familia empezó ante la intransigencia del conductor, quien en todo momento les ordenó, según el relato, que el perro viajara en la bodega de equipaje. Incluso desestimó los argumentos que la pareja le expuso y que habían recibido de la misma empresa. “El chofer no nos dejó montar a la mascota arriba con nosotros. (dijo) que viajaba en el maletero. Decía que nosotros no íbamos a saber más que él, que (Maxi) no era ni el primero ni el último que viajaba ahí”.