Sin embargo, uno de los datos más interesantes para Vivas es el del número de investigaciones que se inician en la Personería pero que luego terminan en la Procuraduría General: 174. De acuerdo con el Personero, la Procuraduría Distrital puede pedirle las investigaciones que considere sin haber un criterio claro para ello. Lo que dice es que generalmente se le llevan las más mediáticas o las que parecen más graves o donde hay más pruebas, como los casos mencionados al inicio.

“Según el Código General Disciplinario, la Procuraduría tiene poder disciplinario preferente, eso quiere decir que en cualquier proceso puede intervenir. Cuando la Procuraduría considera que un proceso es importante o relevante se lo puede llevar en cualquier momento. No existe un proceso determinado para decir cuál proceso se lleva la Procuraduría y cuál no, sino que solo toma la decisión”, explica.

Además, asegura que después de que la Procuraduría toma alguno de los procesos, desde la Personería no pueden volver a preguntar por su estado o avance. Vivas también es claro en que a pesar de que recibe cientos de quejas sobre el actuar del ex alcalde Quintero o de quienes lo han reemplazado en su cargo por viajes, vacaciones o ahora que renunció, la Personería no tiene la competencia para procesar al alcalde, ni a ningún otro funcionario elegido popularmente como los concejales o inclusive los ediles. De manera que, aunque recibió decenas de testimonios al respecto, Vivas no tiene razón de cómo va la investigación sobre los ediles que estarían pidiendo plata o favores sexuales para firmar los certificados de trabajo social que necesitan los jóvenes en las comunas para acceder a becas de estudio, ni tampoco cómo va el proceso por el supuesto carrusel de la contratación en los presupuestos participativos de varias comunas, donde al parecer los ediles que priorizan los proyectos después se contratan a ellos mismos para ejecutarlos. Todo eso, insiste, se lo lleva la Procuraduría.