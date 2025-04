Madrazos de Petro y Jaramillo: ¿expresiones espontáneas o estrategia calculada para desviar la atención sobre la carta de Leyva?

“Decía Efraín Cepeda entonces oiga, pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron ahora sí podemos discutirlas en el Congreso. Yo no digo groserías, pero quise decirle una: mucho Hp (...). Duré dos años invitándolo a mi oficina, me llevó un regalo, unas fotos de sus hijas que yo puse para que todos las vieran. Él iba a mi oficina y me decía que quería concertar, que quería el diálogo, pero llegaba a la plenaria y hundía las reformas”, expresó el primer mandatario.

A lo que Petro contestó: “Dignidad no es hipocresía, sino franqueza. Los caribeños no somos hipócritas”.

Las vulgaridades generaron el rechazo del mundo político nacional. El aludido Efraín Cepeda respondió en redes sociales: “El presidente Petro aún no comprende la dignidad que ostenta y, como si estuviera en una riña callejera, recurre a la grosería y la bajeza. No pienso caer tan bajo, porque tengo clara la dignidad que represento. Nuestra institucionalidad merece un Honor Perenne, que es mi forma de entender el verdadero HP”.

Ariel Ávila, senador del partido Alianza Verde y cercano al Gobierno, opinó: “La doble moral. Está mal que presidente Petro le diga HP a @EfrainCepeda. Pero cuando @EfrainCepeda me dijo Hijo de Puta porque no me le presté para las marrullas cuando se iba a elegir magistrado, muchos de los indignados de hoy NO DIJERON NADA”.

La precandidata presidencial Vicky Dávila aprovechó la situación para lanzar su sablazo: “Petro le dice ‘mucho hp’ al presidente del Senado Efraín Cepeda. Eso solo lo hace un presidente como el que describió el excanciller Álvaro Leyva en su tormentosa carta”.

Jorge Enrique Robledo, líder del partido Dignidad y Compromiso, comentó que “del único colombiano que habla mal esa bajeza es de Gustavo Petro. Y de los jefes petristas que caigan en el descrédito de respaldarlo (...). Este grave error de Petro también demuestra su desesperación política, porque él sabe que cada vez más su gobierno es un rotundo fracaso. Petro quedó con el deber de pedirnos perdón a los colombianos por esta desproporción”.

