También indicaron los cirujanos que se han tenido que cancelar cirugías por falta de insumos y que no han tenido ni con qué hacer exámenes de laboratorio.

Desde primera hora de este viernes 15 de diciembre, varios trabajadores sacaron pancartas y exigieron a punta de arengas garantías para cumplir su labor, no solo con los pagos de salarios que les adeudan, sino también con insumos, mantenimiento de equipos y otros aspectos que requieren para atender a los pacientes y que, aseguran, el hospital no está garantizando.

Juan Camilo Toro, integrante del sindicato Asohgm, explicó que son muchas las falencias que se están viviendo y que no encuentran soluciones en las directivas.

Una de las mayores críticas al gerente es que solo le echa la culpa de la crisis a las deudas de las EPS con el hospital, como si estas no fueran un problema de todas las administraciones. Lamentan que sus presuntos malos manejos con los recursos y la contratación hayan contribuido en gran medida al déficit de la institución, sobre la que el exalcalde Daniel Quintero, el alcalde encargado Óscar Hurtado y la Secretaría de Salud de Medellín han guardado un silencio que para muchos es “cómplice”.

A otros profesionales contratados a través de cooperativas, como médicos, enfermeros y enfermeras, administrativos y de farmacia, les deben todo noviembre. Inicialmente, el gerente Mario Fernando Córdoba había prometido que el pago llegaría este 11 de diciembre, pero no fue así. Este medio conoció un audio del gerente en el que este viernes 15 de diciembre se les harán los pagos.

De hecho, en el plantón de esta mañana, contaron también que con sus decisiones la administración “atenta contra la política de seguridad del paciente” porque no provee los insumos necesarios y no garantiza el mantenimiento y reparación de los equipos, por lo cual muchos pacientes deben ser remitidos a otras clínicas y hospitales para ser atendidos.

Los relatos de médicos y otros profesionales, como enfermeros, camilleros o de farmacia, son lamentables. Por ejemplo, uno de ellos contó que por los retrasos en los pagos se están viendo en aprietos para mercar, pagar arriendos y transportarse al trabajo. Su situación contrasta con la de los profesionales vinculados, que son minoría, quienes tienen mejores garantías en este sentido.

“Hay gente que ha dejado de ir porque no tiene para pasajes. Y lo peor es que desde los altos mandos del hospital tomarán represalias si uno deja de ir o se queja. Los de cooperativa y agremiación (tercerizados) no nos podemos quejar porque nos sacan. Los únicos que nos han apoyado son los vinculados”, dijo un médico que pidió no ser nombrado por temor a perder su empleo.

Lo cierto es que mientras que los empleados se quejan porque no tienen cómo atender bien a los pacientes y se les retrasan con los pagos de sus salarios, el HGM sigue haciendo millonarias inversiones (casi $94.000 millones solo entre 2020 y 2023) en contratos para distintas obras de modernización. Recordando una de las frases que dijo esta semana una enfermera: “Pintan la fachada de la casa, pero tienen la nevera vacía”.