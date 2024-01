En plena crisis, Hospital General de Medellín construye un jardín vertical de $1.800 millones

Dicho contrato, que además fue realizada bajo la modalidad de convocatoria privada, fue entregado a la empresa AR Constructor S.A.S. y según aparece en el pliego de condiciones no comprendía un plazo mayor a 4 meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2023. No obstante, tal como lo constató este diario, los trabajos se mantenían inconclusos ayer.

“En este momento nos faltan medicamentos. Los almacenes están casi vacíos, nos faltan implementos de trabajo. No podemos seguir permitiendo que un hospital que es referente no tengamos como prestarles un excelente servicio a los pacientes. Tenemos servicios cerrados porque el mismo gerente ha dicho que supuestamente lo que es ginecobstetricia y pediatría no dan rendimientos, no es rentable para la institución en este momento”, expresó Martha Nerida Pulgarín Posada, presidenta de Sintrahgm.

En igual sentido, desde otros sindicatos como Asohgm, su líder Juan Camilo Toro cuestionó la realización de esta obra, que si bien buscaría embellecer la fachada, a todas luces sería innecesaria si se tiene en cuenta que la prestación misma del servicio se ha visto afectada por los múltiples recortes de personal y gastos.

Para conocer sus razones ante la firma de este contrato, EL COLOMBIANO consultó con la gerencia del Hospital General, desde donde se remitió un pronunciamiento escrito en el que se defendió la intervención, argumentado que la misma estaba incluida en el plan de desarrollo de la entidad y comprendía recursos que se habían separado desde 2022.