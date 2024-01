“No vamos a dejar que se intervenga el hospital ni que se profundice la crisis económica y social a la que la han llevado como nunca en su historia”, expresó Gutiérrez, advirtiendo que hasta no estabilizarse la crisis que hoy aqueja al hospital se realizará una junta semanal para verificar que se cumpla con lo ordenado en el plan de choque.

Al tiempo que este viernes cientos de médicos, enfermeros, especialistas y empleados de todas las áreas volvieron a tomarse las instalaciones del emblemático hospital, denunciando más despidos, cierres de camas y exigiendo la renuncia inmediata del gerente Mario Fernando Córdoba , este último funcionario señaló no tener en sus planes salir de su cargo antes de que culmine su periodo.

“ Llevo 37 años en la institución y es la primera vez que se ve esto, de que no alcancen a pagarle a los compañeros. En este momento nos faltan medicamentos. Los almacenes están casi vacíos, nos faltan implementos de trabajo. En el hospital nunca se había visto esto. A todos los proveedores les deben, entonces ya llegó el tope y nos dicen que no nos van a suministrar lo que necesitamos porque la deuda es muy grande”, denunció la enfermera.

“Cerraron 10 de 30 camas de cuidados intermedios y 5 camas de las 54 de pediatría, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Es un tema delicadísimo, sabiendo que muchas instituciones privadas han venido cerrando camas por la crisis, este es un hospital público, no puede cerrar”, reprochó el alcalde.

“No podemos seguir permitiendo que un hospital que es referente, que recibe pacientes remitidos de Chocó, de Córdoba y otras partes, no tenga cómo prestarles un excelente servicio. Tenemos servicios cerrados, porque el mismo gerente ha dicho que supuestamente lo que es ginecobstetricia y pediatría no dan rendimientos, no es rentable para la institución en este momento”, añadió la enfermera Pulgarín.

Medidas de urgencia

Como si se tratara de una historia que se repite, en su intervención de ayer el alcalde Gutiérrez confirmó que, aunque en la junta directiva se interrogó al gerente sobre su continuidad, el mismo señaló que no cedería a los pedidos de los empleados de dimitir y se mantendría hasta el final de su contrato, estipulado para el próximo 31 de marzo.

Y es que a pesar de su impopularidad y las múltiples investigaciones que órganos de control como la Personería han abierto sobre Córdoba, Gutiérrez no tendría la potestad de removerlo de su cargo, tal como ocurrió durante su primer periodo, cuando también tuvo choques con el entonces gerente del hospital Jesús Eugenio Bustamante.