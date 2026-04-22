Familia paisa pide ayuda para repatriar cadáver de hombre muerto en extraño caso en Palma de Mallorca, España

Christopher Albeiro García Builes, de 36 años, falleció a finales de la semana pasada en Palma de Mallorca, España, y para sus familiares el dolor ha sido por partida doble. Por un lado, no tienen claridad sobre cómo ocurrió su fallecimiento y, por el otro, necesitan una millonada y una asesoría para saber cómo repatriarlo a Colombia.
Mitchell García, su hermana, indicó que desde que supieron sobre su muerte han comenzado a investigar todo el proceso para hacer la repatriación y han tocado todas las puertas, pero se han encontrado con que este proceso, como mínimo, cuesta 30 millones de pesos, unos recursos excesivos para una familia de clase media que vive en el corregimiento San Cristóbal.