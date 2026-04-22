Familia paisa pide ayuda para repatriar cadáver de hombre muerto en extraño caso en Palma de Mallorca, España

Mitchell García, su hermana, indicó que desde que supieron sobre su muerte han comenzado a investigar todo el proceso para hacer la repatriación y han tocado todas las puertas, pero se han encontrado con que este proceso, como mínimo, cuesta 30 millones de pesos, unos recursos excesivos para una familia de clase media que vive en el corregimiento San Cristóbal.

Christopher Albeiro García Builes, de 36 años, falleció a finales de la semana pasada en Palma de Mallorca, España , y para sus familiares el dolor ha sido por partida doble. Por un lado, no tienen claridad sobre cómo ocurrió su fallecimiento y, por el otro, necesitan una millonada y una asesoría para saber cómo repatriarlo a Colombia.

“Estamos buscando cómo poder traerlo. Nos dicen que necesitamos un permiso especial y un cofre especial para poderlo traer en cenizas. También necesitamos los tiquetes para que lo traigan la esposa con los hijos y eso también es muy costoso y funerarias que nos han ofrecido la ayuda, no nos dan muchas soluciones”, relató la familiar.

Entérese Familia de El Carmen de Viboral hace colecta para repatriar el cuerpo de ser querido muerto en Argentina

En cuanto a su muerte, los parientes aún no tienen mucha claridad de lo sucedido y lo último que supieron es que días antes de su fallecimiento había tenido altercados con un vecino en territorio español, situación que están investigando las autoridades si esta situación tendría relación con su fallecimiento.

Para ello, están pidiendo que desde España hagan las investigaciones correspondientes con el fin de que se haga justicia en relación con este fallecimiento y que, en caso tal, se proceda con la captura de los presuntos responsables.

Le puede interesar: La cruda realidad detrás de los colombianos que luchan en Ucrania: van más de 50 connacionales muertos

Christopher Albeiro se había ido hace un año al viejo continente con su esposa y sus dos hijos, de 5 y 12 años, para buscar un mejor futuro. Comenzó a trabajar en distintos oficios, como son la cocina y la construcción, para brindarle una mejor calidad de vida a su familia, pero sus planos se vieron truncados.