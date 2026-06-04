Yahir Acuña: quién es el alcalde de Sincelejo que pidió un mes de permiso para asistir al Mundial 2026

El permiso que recibió el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, para ausentarse del país durante casi un mes y asistir al Mundial de Fútbol de 2026 volvió a poner sobre la mesa una pregunta que en Sucre se ha repetido durante años: ¿quién es realmente uno de los políticos más poderosos y controvertidos de la región Caribe? El Concejo de Sincelejo aprobó la solicitud presentada por el mandatario para ausentarse entre el 2 de junio y el 1 de julio. Según explicó Acuña, el viaje responde a una invitación de la Liga de Fútbol de Sucre para participar en una “misión internacional de observación, aprendizaje e intercambio de experiencias” sobre la organización de eventos deportivos de talla mundial en el marco de la Copa Mundial de la FIFA.

El alcalde ha defendido la decisión argumentando que busca conocer de primera mano experiencias metodológicas, logísticas, organizacionales e institucionales que puedan servir como referencia para futuros proyectos. También aseguró que el desplazamiento no implicará gastos para el municipio porque los costos serán asumidos por los organizadores de la invitación. En contexto: Quien fuera: Alcalde de Sincelejo pidió un mes de permiso para ir a ver el Mundial ¡y se lo dieron! Sin embargo, la autorización ha generado críticas de sectores que cuestionan la duración de la ausencia y los beneficios concretos que podría traer para la capital sucreña. Los cuestionamientos han reavivado el interés sobre la figura de Acuña, un dirigente político que durante más de dos décadas ha acumulado poder electoral, aliados, detractores e investigaciones judiciales.

¿Quién es Yahir Acuña?

Nacido en Sincelejo y formado como ingeniero agropecuario en la Universidad de Sucre, Acuña comenzó su vida pública como líder estudiantil. Diversas investigaciones periodísticas señalan que trabajó como mototaxista antes de iniciar una carrera política que lo llevó a convertirse en concejal de Sincelejo, diputado de Sucre, representante a la Cámara y, finalmente, alcalde de la ciudad. Lea también: A indagatoria el excongresista Yahir Acuña por presuntos vínculos con Los Rastrojos Su ascenso fue tan rápido como polémico. Durante años, distintos medios de comunicación y organismos judiciales documentaron investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con estructuras paramilitares y posteriormente con organizaciones criminales que operaron en la región Caribe. Uno de esos procesos, relacionado con supuestos nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se extendió durante cerca de 15 años. Sin embargo, en 2025 la Fiscalía General de la Nación decidió precluir la investigación al concluir que no existían pruebas directas, serias o consistentes que permitieran vincularlo con esa organización armada. La decisión quedó en firme y actualmente no existe condena en su contra por esos hechos.

El recibió autorización para ausentarse de su cargo durante casi un mes con el argumento de participar en una misión de observación sobre la organización del Mundial de Fútbol 2026. FOTO: Colprensa.

A pesar de ello, el nombre de Acuña aún estaría vinculado a procesos judiciales que han marcado buena parte de su carrera política. Uno de ellos está relacionado con una investigación de la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con la organización criminal Los Rastrojos Costeños. El expediente incluye declaraciones de exintegrantes de esa estructura armada que aseguraron haber apoyado políticamente al entonces congresista y haber mantenido relaciones con su organización política. Lea más: Los electos que dieron la sorpresa y los clanes cuestionados No obstante, en febrero de 2025 la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Suprema cerrar la investigación al considerar que existían contradicciones en los testimonios y falta de pruebas suficientes para sustentar las acusaciones. Acuña ha negado de manera reiterada cualquier relación con grupos armados ilegales y ha señalado que los señalamientos hacen parte de una persecución política en su contra. Hasta el momento no existe una decisión judicial definitiva sobre ese proceso.

Problemas con el PAE en Sincelejo

Uno de los episodios más recientes estuvo relacionado con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Sincelejo. En noviembre de 2025, la Procuraduría General de la Nación anunció una indagación previa contra el mandatario tras la divulgación de un video en el que presuntamente se refería a aspectos financieros y operativos del programa. El organismo de control indicó que buscaba establecer si existían posibles irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos. Paralelamente, el tema llegó a la opinión pública después de que circularan videos difundidos por sectores de oposición y por algunos congresistas, situación que llevó a Acuña a emprender acciones judiciales por presunta injuria y calumnia. En marzo de 2026, la Corte Suprema de Justicia inadmitió una de esas denuncias.