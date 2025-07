Esto ya es el colmo: hasta residuos hospitalarios están arrojando a una quebrada en Medellín

“Es obligación de quien genera este tipo de residuos entregarlos adecuadamente a un gestor especializado, a una ruta hospitalaria para que estos no presenten ningún riesgo y no comprometan la seguridad y la salud de todos los demás y máxime que estos estaban en el cauce de una quebrada exponiendo el recurso hídrico a la contaminación”, explicó Marcela Ruiz Saldarriaga, secretaria de Medio Ambiente de Medellín.

Por esa razón, este tipo de residuos no deben ser depositados en bolsas blancas ni negras o verdes ni ser entregados directamente a los prestadores del servicio de aseo, sino que obligatoriamente tienen que ser separados en recipientes diferentes y llevados a los sitios de recolección de este tipo de residuos. Su disposición final incluye, en ciertos casos, incineración y esterilización para desactivar el riesgo de carga patógena. Además, en el relleno sanitario deben estar dispuestos en celdas separadas del resto de los residuos sólidos.

Según aseguró Carrasquilla, además de la amenaza que representa este tipo de contaminación al cuerpo hídrico que tiene cientos de casas en su zona de retiro, también está el riesgo biológico, por la cantidad de medicamentos, jeringas y otro tipo de elementos que no deberían, bajo ninguna circunstancia, estar expuestos al contacto con las personas después de cumplir su ciclo sanitario.

Este, lamentablemente, no es un problema aislado. Una investigación de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia y la Uniremington determinó que el río Medellín está repleto de antibióticos, todos los que pueda imaginarse una persona, por lo cual las bacterias presentes en el río adquieren resistencia, quiere decir que no responden a tratamientos con antibióticos. Esto es grave porque esta contaminación diseminada en toda la red hidrográfica del Valle de Aburrá puede impactar en las personas y eventualmente causarle un caos en su organismo en el que, ante la presencia de cualquier bacteria, el cuerpo no responda al tratamiento y terminen con cuadros severos de enfermedades e incluso la muerte.