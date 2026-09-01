¡No guarde el paraguas! Siata explica por qué está lloviendo en Medellín pese al fenómeno de El Niño

El cielo en Medellín parece no ponerse de acuerdo con el calendario. Una tarde puede comenzar con temperaturas altas y un sol intenso y, pocas horas después, terminar con calles mojadas, tormentas y aguaceros que sorprenden a quienes habían salido pensando que la jornada estaría seca.
La pregunta que se repite entre los habitantes del Valle de Aburrá es sencilla: ¿por qué últimamente está lloviendo si Antioquia atraviesa una temporada de menos lluvias y además está bajo la influencia del fenómeno de El Niño?
La explicación no está en que El Niño haya desaparecido ni en que las condiciones secas hayan dejado de existir. De acuerdo con Julián Sepúlveda, líder del equipo de meteorología de Siata, ambos fenómenos pueden coexistir, pues una condición climática general más seca no impide que determinados sistemas atmosféricos produzcan lluvias durante varios días.
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Sepúlveda explica que el fenómeno Enso (El Niño-Oscilación del Sur), en su fase cálida, comenzó a consolidarse desde abril y que sus efectos sobre la región ya pueden observarse en los registros de lluvia y temperatura.
El comportamiento de los acumulados confirma esa tendencia. Tanto julio como agosto de 2026 terminaron con precipitaciones por debajo de lo esperado para el Valle de Aburrá.
Para el Siata, una condición considerada normal se mueve entre el 70% y el 130% de la lluvia que climatológicamente se espera. Cuando los acumulados caen por debajo del 70 %, ya se habla de un déficit.
Eso significa que, aunque estén ocurriendo aguaceros puntuales, el panorama general sigue siendo de menor precipitación.
Además, septiembre marca el comienzo de una nueva temporada lluviosa en la región. Sin embargo, los modelos globales apuntan a que entre septiembre, octubre y noviembre los acumulados podrían mantenerse por debajo de los valores habituales debido a la influencia de El Niño.
Es decir, puede llover y, al mismo tiempo, existir un déficit de lluvia en el conjunto del periodo.