La oscura historia de Acme, la empresa de los Looney Tunes que hoy recauda millones en los cines

La nueva película de Looney Tunes, Coyote vs. Acme, llegó a los cines el jueves 27 de agosto y consiguió un estreno mejor de lo previsto. La producción se ubicó en el segundo lugar de la taquilla de Estados Unidos y Canadá durante su primer fin de semana. En el mercado norteamericano, la cinta consiguió aproximadamente US$15,5 millones, por encima de los US$12 millones que se proyectaban inicialmente. En los mercados internacionales agregó otros US$8,4 millones. Más allá de su desempeño en taquilla, la producción dirigida por David Green plantea una historia completamente nueva para los personajes que durante décadas han acompañado a distintas generaciones. Esta vez, el famoso Coyote decide llevar a Acm ante la justicia, cansado de que los productos que compra a la compañía fallen constantemente durante sus intentos por atrapar al Correcaminos. La película también aprovecha la historia para explicar el origen de una de las marcas ficticias más reconocibles de la cultura popular. Le puede gustar: Más de 100 películas podrán verse gratis en cinco municipios del Valle de Aburrá

¿De dónde salió el nombre Acme?

Acme se convirtió en una pieza recurrente de las aventuras del Coyote y el Correcaminos. En las caricaturas, la compañía podía ofrecer prácticamente cualquier producto que el personaje necesitara para intentar capturar a su eterno rival. Néstor Armando Alzate, periodista y columnista de cine, explicó que Acme llegó a representar una corporación capaz de vender de todo: desde yunques y patines impulsados por cohetes hasta trampas de gran tamaño y las conocidas rocas deshidratadas. “¿Quién creería que la marca más famosa del mundo en realidad no existe, pero aún así vende absolutamente de todo?”, señaló Alzate. El periodista comparó a la compañía ficticia con una especie de Amazon de los dibujos animados, creada mucho antes de que existiera internet. Pero detrás del nombre hay una historia relacionada con una antigua estrategia comercial.

Durante años se ha extendido la idea de que Acme era una sigla secreta en inglés utilizada para identificar a una compañía ficticia. Sin embargo, según Alzate, ese no es el origen real del nombre. Su origen está relacionada con las antiguas Páginas Amarillas y los directorios telefónicos. Durante las primeras décadas del siglo XX, las empresas descubrieron que utilizar un nombre que comenzara con la primera letra del alfabeto podía ayudarles a aparecer en las primeras páginas de estos directorios. La palabra Acme, además, proviene del griego antiguo y hace referencia a la cima o al punto de máxima perfección. Esa combinación convirtió el término en una opción atractiva para los negocios que buscaban ganar visibilidad y atraer clientes. Con el tiempo, numerosas empresas reales de diferentes sectores comenzaron a utilizar el nombre, hasta convertirlo en una denominación ampliamente reconocida. Entérese: Primero Ariana Grande y ahora Jenna Ortega, ¿qué está pasando en Hollywood?

Para los animadores, esto terminó siendo una oportunidad perfecta. Acme podía representar una compañía enorme, genérica y sin un rostro definido, capaz de fabricar cualquier producto, pero cuyos artículos terminaban fallando una y otra vez en manos del Coyote. La estrategia detrás del nombre también tiene un paralelo con el mundo empresarial moderno. Alzate recordó que Jeff Bezos modificó en la década de 1990 el nombre original de su compañía, Cadabra, para llamarla Amazon.

La película explica cómo nació ACME y cómo el Proyecto Sísifo convirtió a las caricaturas en sujetos de prueba de sus productos. FOTO COYOTE VS. ACME

Según el periodista, uno de los objetivos de ese cambio era aparecer más arriba en los listados alfabéticos de las primeras páginas web, una lógica similar a la que décadas atrás había llevado a empresas a buscar nombres que comenzaran con las primeras letras del alfabeto. Así, una estrategia comercial que tuvo sentido en la época de los directorios telefónicos terminó encontrando un equivalente en los primeros años de internet.

La película plantea una explicación propia para el nacimiento de la corporación. En Coyote vs. Acme, esa empresa fue creada originalmente para desarrollar tecnología y productos destinados a ayudar a los personajes de las caricaturas. El proyecto estaba bajo la dirección del Dr. Lorre, científico de la corporación y jefe del departamento de investigación y desarrollo. Lea también: OXXO no detiene su expansión y abre este lunes dos tiendas nuevas en el Valle de Aburrá

La compañía, por tanto, habría comenzado con el propósito de desarrollar soluciones tecnológicas para las propias caricaturas antes de convertirse en una corporación enfocada en comercializar sus productos. La situación cambia cuando Acme decide poner en marcha el Proyecto Sísifo. El proyecto modifica el propósito original de la compañía y convierte a las propias caricaturas en sujetos de prueba para experimentar con los productos desarrollados por esa corporación. De esta manera, los personajes terminan funcionando como “conejillos de Indias”, es decir, como sujetos utilizados para comprobar cómo funcionan los productos antes de que estos sean comercializados entre los seres humanos. Esta explicación ofrece una nueva lectura sobre los constantes fracasos que durante años protagonizó el Coyote con los productos de Acme. Lo que en las caricaturas era principalmente una fuente de humor, en la película se convierte en parte de la historia sobre el funcionamiento de la corporación. La producción dirigida por David Green lleva así a la pantalla una versión diferente de la relación entre el Coyote y ACME: esta vez, el personaje no solo intenta atrapar al Correcaminos, sino que decide enfrentarse legalmente con la empresa cuyos productos han marcado sus interminables persecuciones. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Le puede gustar: Reforma laboral enfrenta 14 acciones de cumplimiento por falta de reglamentación

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