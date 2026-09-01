La oscura historia de Acme, la empresa de los Looney Tunes que hoy recauda millones en los cines

La nueva película de Looney Tunes, Coyote vs. Acme, llegó a los cines el jueves 27 de agosto y consiguió un estreno mejor de lo previsto. La producción se ubicó en el segundo lugar de la taquilla de Estados Unidos y Canadá durante su primer fin de semana.
En el mercado norteamericano, la cinta consiguió aproximadamente US$15,5 millones, por encima de los US$12 millones que se proyectaban inicialmente. En los mercados internacionales agregó otros US$8,4 millones.
Más allá de su desempeño en taquilla, la producción dirigida por David Green plantea una historia completamente nueva para los personajes que durante décadas han acompañado a distintas generaciones. Esta vez, el famoso Coyote decide llevar a Acm ante la justicia, cansado de que los productos que compra a la compañía fallen constantemente durante sus intentos por atrapar al Correcaminos.
La película también aprovecha la historia para explicar el origen de una de las marcas ficticias más reconocibles de la cultura popular.
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