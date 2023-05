Consultada por este tema, la Secretaría de Movilidad confirmó el hecho que por fortuna no dejó afectados. La entidad aclaró que si bien la grúa labora con esta dependencia, esta hace parte de un convenio con Terminales Medellín, empresa encargada del transporte de los automotores inmovilizados.

La Secretaría indicó que hasta la tarde de hoy lunes 29 de mayo no se había podido identificar el conductor de la grúa, ya que, pese a la delicada situación, el incidente no había sido reportado por el consorcio. EL COLOMBIANO intentó comunicarse con Terminales Medellín, pero no hubo respuesta.

Se conoció que el conductor del taxi interpuso la respectiva queja, mientras que las autoridades investigan cómo fue que el taxi terminó cayendo de la rampa de la grúa, hecho que pudo haber ocasionado una tragedia.