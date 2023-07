Pero este no es el único hecho que pone a Rendón en el ojo del huracán. Entre las cintas conocidas este lunes, el fiscal Néstor Raúl Posad a —testigo del caso y quien aún integra la Honorable Consiliatura, uno de los órganos directivos de la universidad— sostiene que el profesor Rendón les confesó a él y a su esposa, Stella Zuluaga, quien también fue consiliaria, que el senador n o presentó los exámenes . “¡Qué iba a presentar exámenes! Ese tipo como es de bruto”, habría dicho Rendón.

Esa premisa la trató de desvirtuar ayer Ballesteros , quien entre las pruebas para tumbar el pedido de preclusión presentó las bitácoras de ingreso a la universidad en fechas claves en las que Bedoya habría adelantado parte de sus exámenes exprés. En estas se advierte que el profesor Julián Orlando Rendón Toro —uno de los docentes que dice haberle hecho dos pruebas de suficiencia a Bedoya— no ingresó a la institución el 22 de enero de 2019 , día en que habría firmado la aprobación de una de las pruebas.

Pese a esto, tras asumir y analizar el expediente, la Fiscalía pidió la preclusión del proceso el pasado 25 de abril. Entre los argumentos presentados por el fiscal delegado Fernando Augusto Arias Velásquez ante un juzgado penal de Bogotá se contó que el material recolectado hasta entonces por la Corte no constituía delito alguno.

La diligencia de ayer tardó cerca de tres horas y en ella la defensa de la Universidad de Medellín —declarada como víctima en el proceso— esgrimió las razones para que este particular no se archive y continúe su trámite ante la Justicia. El defensor de la institución, el abogado Juan Ballesteros, precisó que su intervención estuvo soportada en las pruebas recolectadas por la Corte , la cual llevó el caso hasta julio de 2022, cuando Bedoya dejó de ser congresista.

Sobre el particular también habló ante la Corte José León Jaramillo, miembro de la consiliatura, quien sostuvo que esta versión tendría sentido porque el exrector Hincapié convirtió a la institución en una especie de “directorio político”. Rindiendo versión ante el magistrado César Augusto Reyes, quien llevaba las riendas del caso en la Corte, se mostró asombrado por la falta de verosimilitud del caso.

Pero en las cintas de grabación también aparecen los profesores mencionados. Rendón, el señalado por el testigo Posada, le dijo a la Corte que las pruebas “sí” se hicieron y que todo lo ocurrido en este caso fue una movida de los opositores de Hincapié para quedarse con la dirección de la universidad. Mejor dicho: que Posada mintió y que él no recordaba haber hecho pruebas de suficiencia, “pero sí preparatorios”.

Otro de los profesores involucrados en este escándalo, Jhon Mario Ferrer, quien habría evaluado a Bedoya en diez exámenes (cinco preparatorios incluidos), le respondió al magistrado Reyes que no recordaba con precisión haberle practicado este número de exámenes a un alumno suyo. Dijo, ante la pregunta del magistrado: “Su señoría, tendría que revisar. No sé si diez, pero sí sé que a otros alumnos les he hecho muchos”.