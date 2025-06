“Prácticamente la mamá y el bebé se nos murieron en los brazos”: testigos reconstruyen cómo fue el alud que enlutó a Medellín

A diferencia de otros vecinos, Wilson señaló que no alcanzó a sentir ningún estruendo, pero se despertó cuando sintió salir a su mamá alarmada en plena madrugada. En medio de la confusión, su mamá lo alertó del derrumbe y le señaló que una de las casas destruidas era la de su tía, la mamá de Cristian Arrieta.

“Encima de la cama había una pared grandísima. Yo del susto cogí la pared y la alcé, para ver si estaba mi tía ahí, porque fue tanto el susto mío que no sé de dónde saqué tanta fuerza. Ahí no vimos a nadie. Entonces los compañeros que estaban conmigo dijeron ‘¡No! ¡Vengan busquemos aquí, que hay una bebé y una señora!’ Entonces comenzamos a escarbar”, reconstruyó.

Mientras removían los escombros, Wilson señala que tanto la madre como el bebé tenían aún signos vitales, lo que los llevó a no desfallecer para sacarlos de los escombros ante la espera por la llegada de los organismos de socorro.

En medio de la urgencia, decidieron llevárselo en una moto hasta la Institución Educativa Pequeña María, en donde, de acuerdo con los testimonios, estaba parada una ambulancia que había sido desplegada hacia la zona, pero que no pudo llegar por culpa de un embotellamiento en la vía. En dicho traslado, se presume que el bebé habría perdido sus signos vitales.

Entre tanto, en la zona del desastre, los vecinos siguieron removiendo escombros para sacar a la madre.

“Nosotros seguimos escarbando para sacar a la señora. Fue muy difícil, porque había una piedra que le estaba apoyando toda la cabeza”, apuntó Wilson, señalando que tras un arduo y largo trabajo, entre todos lograron liberar a la mujer y sacarla. La pusieron en una cobija y entre todos empezaron a llevarla hacia arriba para encontrarse con los socorristas.

“Nosotros subíamos corriendo, tratando que la señora pudiera salvarse. Pero entonces llegamos hasta allá arribita, que hay una gallera. Del cansancio que teníamos no éramos capaces de seguir, entonces descansamos. Llegó un bombero que le tomó los signos vitales y dijo que no, que ya no había nada más que hacer”, señaló. “Prácticamente se nos murieron en los brazos”, lamentó.

De acuerdo con el último consolidado entregado por el Dagrd, además de la madre y su bebé de ocho meses, en la emergencia ocurrida en el barrio Brisas del Edén también resultaron lesionadas otras cuatro personas, entre ellas otras dos jóvenes de esa misma familia, de 12 y 18 años, y la madre y la tía de Cristian y Wilson.

Además de las dos viviendas arrasadas, el Distrito ordenó la evacuación preventiva de otras siete viviendas, dado que el terreno continuaba inestable.

Si bien las causas de la emergencia son materia de investigación y se asocian principalmente a las fuertes lluvias que continúan cayendo sobre la ciudad, múltiples vecinos advirtieron que en el problema también podría haber influido un barrio de invasión que se viene levantando montaña arriba desde hace más de cuatro años, conocido como La Paz, y del que salían aguas negras y vertimientos que también podrían haber aflojado el terreno.