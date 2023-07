El remezón más reciente lo protagonizó Federico Gutiérrez con la presentación de su lista al Concejo de Medellín. El exalcalde dio a conocer sus candidatos el lunes y con su aparición pareció confirmar su aspiración a la Alcaldía. Y es que desde Creemos —su partido político— también proyectan una lista a la Asamblea y para los conocedores de política electoral esto no es un síntoma distinto de que Gutiérrez tiene trazado el camino.

Aunque la campaña por la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia despegó hace meses, solo hasta este jueves comenzó la inscripción oficial de candidatos. A menos de un mes para el cierre de este trámite —que depurará las más de 40 aspiraciones que se conocen para estos cargos— se registran rompimientos de alianzas, entrega de avales, pesos pesados de la política local que aún no tienen el respaldo de ningún partido y hasta denuncias por supuestos pagos irregulares en algunas campañas.

Esto último, como hemos reseñado en EL COLOMBIANO, no se ha cumplido. Son varias las campañas que actualmente pagan por vallas y pasacalles en Medellín y otras zonas del departamento, mientras que la pauta en redes sociales está al orden del día. Eso sí, dice el analista político Fredy Echavarría: en la capital, la campaña estará orientada por la polarización entre dos proyectos políticos, y aunque lo mismo podría ocurrir con la Gobernación, para ese cargo la paleta de opcionados parece estar aún abierta.

Otros que dieron noticias fueron los Verdes con el resultado de su encuesta para avalar candidato en Medellín. El concejal Daniel Duque se sobrepuso a su compañero Jaime Cuartas y, partiendo de ese resultado, se convirtió en la carta de esa colectividad a la Alcaldía. Pero no solo se han conocido noticias relacionadas con los avales.

Pero este no es el único nombre que dio sorpresas esta semana. Muy cómodos se les vio el miércoles a Eugenio Prieto y a Luis Fernando Suárez conversando en el centro comercial San Fernando Plaza y, para muchos, el encuentro público fue muestra inmediata del nacimiento de una nueva coalición con miras a la Gobernación, distinta al fallido Pacto de Indiana —del que Prieto hizo parte y al que no quiso entrar Suárez—.

Recordemos que estos últimos son la única coalición formal que se conoce respecto a la Alcaldía. Eso podría cambiar en los próximos días, incluso con la victoria que tuvo Duque entre los Verdes. Allí, por coincidencias también programáticas, podrían terminar candidatos como César Hernández y Luis Bernardo Vélez, pese a que este último ha dicho que esta vez no se baja de su candidatura.

Pero la apuesta por avales también le ha dado color a la antesala de la campaña: con el 22,1% de los encuestados, Duque se quedó con la encuesta de los Verdes y hoy, dice el analista Chaverra, se convierte en una de las tercerías más opcionadas para hacerse contar durante la elección. Dice el experto que el concejal podría convertirse en un fenómeno de opinión y ganar adeptos gracias a su control político a la administración Quintero. “Pero no moverá mucho el tablero. La pregunta de todas las campañas, menos la de Fico, es cómo quedar segundos”.

Recordemos que antes de estos acercamientos públicos Prieto integró el Pacto de Indiana con Juan Diego Gómez —hoy avalado por el Partido Conservador—, Andrés Julián Rendón —quien apostó por las firmas pero que también recibió el aval del Centro Democrático— y Mauricio Tobón —también por recolección de firmas—. Confirman algunas fuentes que el pacto no cuajó por las posturas de Tobón y su cercanía en el pasado con Luis Pérez y el alcalde Quintero.

Y es que a Gómez y a Tobón también se les vio conversando de forma pública luego del rompimiento. No hay que olvidar que Suárez dijo en conversación con este diario cuando lo invitaron a esa coalición que, además de Tobón, también tenía ciertas diferencias con Gómez. Por eso no es raro que estos desencuentros cantados terminen por consolidar la dupla Suárez-Prieto.

Pero volvamos a Bedoya, de los más cercanos al presidente Gustavo Petro en la baraja de aspirantes a la Gobernación. Luego de perder el pulso con Prieto, no se ha conocido información sobre su aval. Bedoya decidió no recoger firmas y para inscribirse tendrá que lograr el respaldo de alguna colectividad. Fuentes confirman que no tendrá el respaldo del Pacto Histórico, porque esto sería “enterrar” su candidatura, pero lo cierto es que en su campaña hay hermetismo frente a este tema.

Restrepo y Pérez, a quienes se les pinta como cercanos a Bedoya por sus vínculos con Quintero y Petro, no han dado mayores sorpresas. El primero avanza en su candidatura con el aval de Independientes, mientras que el segundo aún no canta su aspiración. Ha sido esquivo el exgobernador a las consultas de la prensa para confirmar si irá a Alcaldía o Gobernación. Lo cierto es que fuentes políticas lo proyectan más para este último cargo y el mismo, en días pasados, pidió la personería jurídica para su movimiento Colombia Piensa en Grande.

Como en la contienda por la Alcaldía, los sectores alternativos lucen con una proyección menor, dice Chaverra. Jorge Gómez recibió el aval de Dignidad y Compromiso Ciudadano, convirtiéndose en el candidato de Sergio Fajardo, mientras que Camilo Calle, quien anunció su precandidatura hace varios meses, aún no tiene respuesta de los Verdes respecto a su aval. Esta y las candidaturas que por ahora parecen desinflarse tendrán que definir su rumbo de aquí al fin de mes: tienen 27 días.