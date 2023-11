Entre más se trata de desenredar la pita del caso de la emisión de publicidad que hizo Telemedellín entre 2022 y este año, la cual fue pagada con artículos tecnológicos que no aparecen en su inventario, más se complica la explicación del canal.

Aparentemente, la actual administración de Telemedellín sabía que el año pasado se habían hecho negocios irregulares con la pauta, pero para evitar un nuevo escándalo, hizo un acuerdo con el cliente defraudado. El problema es que, de paso, estaría encubriendo un presunto delito que llevó a un detrimento, es decir, que los directivos podrían verse comprometidos en un peculado en favor de terceros.

La trama de supuesta corrupción empezó con la negociación de dos tandas de cuñas en las que, entre marzo de 2022 y septiembre pasado, el canal emitió comerciales de Punto Móvil, un almacén de venta de celulares y accesorios.

El primer acuerdo incluyó 60 anuncios que salieron entre mayo y septiembre de 2022 por un valor de $23’895.494. Una segunda vez, el cliente se comprometió a pagar con 1.000 bonos de $50.000 pesos cada uno para comprar en el almacén, a cambio de la aparición de la marca en un evento de atletismo que transmitió Telemedellín en julio de 2022.

Hasta ahí todo está aparentemente bien. Sin embargo, como parte del pago también se habría pactado la entrega de celulares y otros productos que no entraron a la contabilidad de Telemedellín, en un movimiento digno de investigación por parte de los organismos de control.

De hecho, ya la Personería Distrital visitó en la mañana de este lunes las instalaciones del canal para pedir información sobre el acuerdo; no obstante, este diario conoció que a los funcionarios no los atendió el gerente del canal, Juan David Úsuga, sino la secretaria General y exsecretaria de la Alcaldía, Natalia Jiménez Pérez. Jiménez les dijo a los funcionarios de la Personería que debido al poco tiempo que lleva en el medio, no tenía la documentación lista, pero se comprometió a hacérselas llegar vía correo electrónico.