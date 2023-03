Un millón de personas se queda sin agua este domingo en Medellín y el Valle de Aburrá: siga estas recomendaciones

La interrupción de acueducto de este domingo, que incluye 23 circuitos de Sabaneta, La Estrella, Itagüí, Envigado, Medellín y un pequeño sector de Bello, se hará de manera escalonada, con una duración promedio de 12 horas para los usuarios.

Para unos barrios la interrupción irá de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., para otros de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.; de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.; de 11:00 a.m. a 11:00 p.m., de 3:00 p.m. a 11:00 p.m. y para unos más hasta el amanecer del lunes 13 de marzo. De los 359.617 usuarios que tendrán interrupción del servicio, 345.168 son clientes residenciales (96%) y 14.449 son clientes no residenciales (4%).