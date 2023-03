Un misterioso olor a gas enrareció el aire de Girardota

Desde los bomberos señalaron que este químico es inflamable mas no tóxico por lo que informaron que no hay riesgo de intoxicación, pero para evitar cualquier otro inconveniente recomendaron abrir puertas y ventanas para ventilar los espacios, llamar a los números de emergencias y cerrar llaves de paso y perillas de electrodomésticos. En caso de presentar signos de asfixia, se recomienda salir del sitio y pedir asistencia médica.

Así mismo piden que no se fume ni se prendan fósforos o candela, no manipular aparatos eléctricos y no abrir llaves de paso de gas hasta tanto el problema no sea solucionado.