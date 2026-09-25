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Vendedor de arepas fue agredido con una piedra por un habitante de calle en Medellín: su estado de salud es crítico

Entre la vida y la muerte en una UCI permanece un hombre, de aproximadamente 58 años, tras ser atacado con una piedra por un habitante de calle en el Centro de Medellín. La agresión ocurrió en medio de un acto de intolerancia; el presunto responsable fue capturado.

  • El caso se presentó cuando un comerciante de arepas fue golpeado con una piedra, en el Centro de la ciudad, presuntamente por un habitante de calle. Su estado de salud es crítico. Foto: EL COLOMBIANO
    El caso se presentó cuando un comerciante de arepas fue golpeado con una piedra, en el Centro de la ciudad, presuntamente por un habitante de calle. Su estado de salud es crítico. Foto: EL COLOMBIANO
Víctor Andrés Álvarez Correa
Víctor Andrés Álvarez Correa
hace 2 horas
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Un nuevo caso de intolerancia y violencia en el que estaría implicado un habitante de calle se registró en Medellín este jueves al final de la tarde, cuando un comerciante de arepas fue golpeado con una piedra en el centro de la ciudad. Su estado de salud es crítico.

Según familiares de Jorge Mario Restrepo, el hombre de unos 58 años, herido, y quien se debate entre la vida y la muerte en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Las Américas, la Policía capturó, con ayuda de ciudadanos, al agresor y este viernes en la mañana están instaurando la debida denuncia penal.

“Lo que me alcanzó a contar es que estaba repartiendo sus arepas. En ese momento, un vigilante discutía con un habitante de calle y este lanzó una piedra. Lo que le dijo a la Policía luego de que lo capturara es que la agresión se debió a que no le quisieron dar una gorra”, dijo María Fernanda Restrepo, hija del vendedor herido.

Aún a la espera de la evolución médica de su padre, Restrepo dijo que el presunto agresor permanecía detenido en la Estación de Policía de La Candelaria, pero expresó su preocupación porque esta persona pueda salir libre, por lo que pidió que la agresión contra su padre no quede impune.

La mujer, consternada, comentó que, tras ser golpeado, su padre quedó inconsciente, pero fue ayudado por la comunidad y la Policía.

“Se ponía pálido y se quedaba sin oxígeno y volvía. Lo llevaron a una clínica del Centro, pero no lo atendían; entonces, lo llevé a Las Américas, y acá le hicieron un TAC (tomografía axial computarizada), que mostró que tenía el cráneo fracturado y con sangrado”, agregó.

Restrepo agregó que en estos momentos su padre fue operado durante la noche de este jueves y se encuentra entubado. Pidió al alcalde Federico Gutiérrez y a las autoridades hacer frente al caso y garantizar que se haga justicia y que situaciones similares no se repitan en Medellín.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es el comerciante agredido en el centro de Medellín?
Se trata de Jorge Mario Restrepo, de 58 años, un reconocido distribuidor de arepas que fue atacado mientras realizaba sus labores de entrega.
¿Cuál es el estado de salud de la víctima tras el ataque?
Su estado es crítico. Sufrió fractura de cráneo y hemorragia interna, fue intervenido quirúrgicamente y permanece entubado en la Unidad de Cuidados Intensivos.
¿Qué motivó el ataque con piedra en el centro de la ciudad?
Según testimonios familiares, un habitante de calle lanzó el objeto contundente tras una discusión previa surgida porque no le regalaron una gorra.
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