Al evento, que estuvo acompañado por la sinfónica juvenil de la red de escuelas de música de Medellín, y por un sol insoportable de primero de enero, asistieron familiares y amigos de Gutiérrez, concejales, diputados, congresistas, empresarios y cualquier cantidad de políticos, funcionarios, ex funcionarios y próximos funcionarios.

Para su posesión, Gutiérrez, que en octubre pasado barrió en las elecciones y resultó elegido con 689.519 votos , escogió la Plaza de Botero, donde desde muy temprano levantaron las vallas de seguridad que la anterior administración había puesto allí para cerrar el lugar. “A partir de hoy este espacio se vuelve a integrar al espacio público de la ciudad. Llegamos a unir y no a segregar y dividir” , dijo Gutiérrez en el arranque de su discurso.

El Alcalde le envió un mensaje a los turistas locales y extranjeros que llegan a diario a Medellín: “No vamos a permitir la explotación sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes. No queremos un turismo de drogas, ni que llegue a arrasar con nuestros valores, sino que genere y agregue valor”, dijo. Gutiérrez se comprometió a trabajar en una política pública que permita que el turismo siga siendo uno de los principales motores de la economía de la ciudad, sin que esto vaya en detrimento de la calidad de vida de los medellinenses. “No se trata de abrir las puertas para expulsar a los nuestros”, concluyó.

2. Turismo sí pero no así:

A pesar de que durante la mayor parte de su intervención, Gutiérrez (que nunca mencionó al ex alcalde Daniel Quintero) dio un balance de la complicada situación en que recibe la ciudad, se comprometió a solucionar los problemas y a trabajar con transparencia y austeridad con todos los sectores de la sociedad, incluidos los que no votaron por él. Estos fueron los puntos claves del primer discurso de Federico Gutiérrez como alcalde de Medellín:

4. Metro de la 80 y otros problemas varios:

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la falta de plata para la ejecución del Metro de la 80. Según Gutiérrez. en el empalme se encontraron un hueco de casi $1.2 billones, de los cuales $500.000 millones serían producto de la indexación (devaluación de la moneda e inflación), y casi $700.000 millones corresponderían a la inversión en los intercambios viales que no fueron contemplados en el Conpes que se firmó con el gobierno nacional. No obstante, Gutiérrez se comprometió a conseguir los recursos para seguir adelante con la obra. De igual forma, el mandatario se mostró inconforme por el déficit de caja de $5 billones que se encontraron en EPM, donde este martes nombrará a una nueva junta directiva. Por último, el alcalde habló de la urgencia de resolver el problema de disposición de residuos sólidos que tendría Medellín y otros 49 municipios si no se construye pronto un nuevo vaso en La Pradera.

5. La Paz Total y el vainazo a Petro

En línea con sus propuestas de seguridad, Gutiérrez aprovechó para criticar la política de Paz Total del gobierno nacional y reclamó transparencia sobre las conversaciones que desde hace meses se llevan a cabo en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí con los cabecillas de las bandas criminales de la ciudad de los cuales, varios de ellos, siguen mandando en el hampa local. Gutiérrez le habló directamente a los criminales y les pidió demostrar su voluntad de paz dejando de delinquir. Dijo, que si lo hacían, su administración se comprometía con la reinsertar, por medio de educación y empleo, a los jóvenes que hacen parte de estos grupos a la sociedad civil.

Asimismo, el alcalde le mandó un mensaje directo al presidente Gustavo Petro y le pidió que no “castigara” a Medellín por “representar la oposición política en Colombia”. Dijo que, a pesar de las diferencias ideológicas, su administración estaba abierta al diálogo y al trabajo conjunto para sacar adelante proyectos claves para Medellín y Antioquia como el Tren del Río y las autopistas 4G.