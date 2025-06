“Ellos vienen aquí a agitar”: Federico Gutiérrez sobre movilización convocada por Gustavo Petro en Medellín

Hace algunos días, el alcalde habló de las garantías para eventos que hagan precandidatos presidenciales de cualquier partido en Medellín y les solicitó avisar con anticipación para que se puedan reforzar todas las medidas de seguridad correspondientes. Y este jueves dijo que dichas garantías deben ser también para el presidente Petro.

Lea también: Condenan a más de 27 años a alias El Enano por el asesinato de policía durante fuga masiva de presos en Medellín

No obstante, no se quedó con las críticas hacia el presidente y dijo que no ha venido a visitas relacionadas para tomar acciones sobre salud, obras o seguridad: “Lo triste es que venga aquí a agitar y no a ayudar. Esa es la realidad”.

En consideración del alcalde, los discursos que se darán durante el evento serán para incendiar la ciudad. “Ya veremos el discurso, seguramente se despachará contra mí, contra mucha gente, tratará de generar odio”.