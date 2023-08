De ahí, que en 2019 los datos encontrados fueron publicados en la revista Tropical Conservation Science, en el artículo Deforestation may trigger Black-and-chestnut Eagle predation on domestic fowl, donde queda claro que “si bien los mamíferos arbóreos como perros de monte, micos, monos y zarigüeyas, las aves y en ocasiones los reptiles son fundamentales en su dieta, la reducción del bosque es un factor que lleva a esta águila a depredar una notable proporción de aves domésticas, especialmente gallinas”.

En Colombia, al parecer, no quedan más de 100 parejas de águilas reales de montaña o águilas crestadas, una especie que le responde al nombre científico Spizaetus isidori, y que está en peligro de extinción a nivel mundial, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ya que se estima que en la actualidad existen menos de 1.000 ejemplares a lo largo de los Andes, desde el noreste de Colombia hasta el norte de Argentina, que es el territorio que habitan.

Los Spizaetus isidori son animales que ponen un huevo cada año, cada año y medio o cada dos años, depende de los lugares y del clima en el que se encuentren, aunque todavía no se ha estudiado esto a profundidad. Durante esos días la hembra es la que lo incuba, se le ve salir a comer y a estirarse pero finalmente es ella la que se encarga de ese proceso, mientras que el macho se encarga de cazar y proveer la comida de ambos.

Más o menos a los 50 días de haber sido puesto, el huevo eclosiona, y en ese momento empieza otro proceso de termorregulación brindado por la madre, hasta que el polluelo deja de depender de su calor para sobrevivir y empieza a valerse por sí mismo, es decir, dura hasta que este empieza a caminar, a saltar y sus plumas están casi del todo desarrolladas.

Ahí la madre sale un poco más, mientras el macho sigue cazando y proporcionando la comida para los tres, lo cual sucede hasta que el polluelo está tan grande como para quedarse solo en el nido por periodos de tiempo largos, que es cuando la hembra se ausenta más y aporta presas a la dieta, pero una vez este ciclo se supera, llega el tiempo del vuelo para el ave primeriza, que tras ramear a una altura de, más o menos, 200 metros, empieza a abrir sus alas y a emprender vuelos cortos.

Es decir, en ese momento el polluelo se la pasa visitando los árboles vecinos y si alguien pudiera verlos y detallarlos en medio de los bosques densos altoandinos en los que viven, vería que su vientre, su pecho y su garganta son de color blanco, mientras que leves pizcas de tonos crema aparecen difuminados a la altura de su cuello, y mientras que una línea de plumas negras bordea su dorso y sus alas en las márgenes. Es entonces cuando los padres le dejan comida en lugares más alejados del nido, hasta que, finalmente llega la expulsión del territorio, la emancipación, la búsqueda de un nuevo sitio para él, a tan solo 10 meses de su existencia.

Y aquí es cuando esos animales son más vulnerables, porque en esa etapa de sus vidas es cuando son más curiosos y es cuando están aprendiendo a cazar, es decir, no son duchos en el tema y pueden consumir gallinas, que es lo que encuentran, moviéndose de territorio a territorio en partes fragmentadas de los bosques, y que es su principal amenaza aunque no la única y aunque todas estén estrechamente relacionadas.

¿Por qué? “Porque la fragmentación de los bosques y la ampliación de la frontera agrícola conlleva a que los colonos lleguen al territorio con animales domésticos, y a mayor fragmentación, a mayor ampliación de la frontera agrícola, las chances de que las Spizaetus isidori entren en contacto con esas poblaciones humanas son mucho más grandes, y ahí empiezan a llevar del bulto porque como son depredadores, empiezan a depredar pavos, gallinas, perros, gatos, y se convierten en una amenaza para esos animales domésticos y por ende para las comunidades que habitan con ellos”, explica Ana María.

Por eso, cuando Juan Sebastián encontró evidencia científica que le ayudó a soportar el hecho de que la deforestación es una de las razones por las que el águila real de montaña depreda gallinas, también se preguntó qué tan importante era esa depredación para la especie, encontrándose que entre 1943 y 2019 se presentaron 81 casos de águilas que murieron, 47 en los que recibieron disparos, 16 en los que fueron capturadas (tres para ser traficadas) y dos en los que se electrocutaron con líneas eléctricas de alta tensión.

“La persecución de la Spizaetus isidori es, de hecho, una causa importante de mortalidad y debe ser un tema de conservación nacional, ya que el 60% de los casos ocurren como represalia o en un esfuerzo por prevenir la depredación de gallinas”, concluyó el investigador en el artículo Human-raptor conflict in rural settlements of Colombia que escribió al lado de un grupo robusto de investigadores y que se publicó en la revista Plos one.