Ciénaga de Ayapel, una declaratoria que sigue en papel

De acuerdo con la CVS, este humedal tiene una extensión aproximada de 40.000 hectáreas en época de lluvias y se reduce a unas 15.000 durante la sequía. Cuenta con 31 especies de mamíferos, 194 especies de aves, de las cuales 64 son migratorias y provienen principalmente de Estados Unidos y Canadá; además de 46 especies de peces y vegetación. Pero la ciénaga también tiene varios males que la atacan: deforestación, minería ilegal y prácticas indebidas de pesca.

Espinosa indicó que están haciendo actividades con el Ejército para frenar la minería ilegal y que para eso realizan controles, “pero sabemos que permanece la contaminación de las aguas porque usan mercurio, se ha alterado todo el régimen de las quebradas, hay afectación en los bosques, procesos de erosión. En fin, una serie de impactos que está generando la minería criminal y es difícil de combatir. Tienen control territorial y es compleja la presencia del Estado”. En la zona, de acuerdo con información de la Policía hay presencia de los Caparrapos y del Clan del Golfo.

A través de un documento que conoció este diario, la CVS informó que se han detectado 24 frentes de explotación ilegal, destruido 50 equipos y maquinaria amarilla. En el documento se advierte que van 234 capturas por minería ilegal desde 2012, y que se hizo un estudio para determinar el pasivo ambiental minero por la explotación de oro en el área de influencia de la ciénaga, con una inversión aproximada de 500 millones de pesos en convenio con Minminas.

En contraste, Nicolás Ordóñez, director ejecutivo de Corpoayapel, indicó que desde que se declaró la ciénaga como sitio Ramsar no ha habido ninguna acción por parte del Gobierno.

“Todavía no hay Plan de Manejo Ambiental de la ciénaga, y si no lo hay, tampoco se saben las intervenciones que se harían en el complejo. Se firmó la declaratoria, pero no hay acciones consecuentes a esa firma. No hay una propuesta de trabajo. No hay una intervención del Ministerio. No hay trabajo con organizaciones, no se siente la presencia de la Presidencia de la República”.

Ordóñez insistió en que mientras no se tenga el plan de manejo “no habrá inversiones porque en él se define el modelo de desarrollo sostenible para el territorio y es a partir de ese plan que se generan las acciones. Estamos sin rumbo y frenados esperando que eso se defina, para poder saber qué hay que hacer”.

Indicó que hay que plantear acciones sostenibles en el territorio. “Lo realmente importante es que podamos llegar con oportunidades a todas las familias que vivían de la minería. Hay afectaciones que son estéticas, pero más grave aún es la contaminación que hay en peces y en plantas. Aunque insisto: hubo una declaratoria y de ahí en adelante lo que pasó es que se presentó una desconexión con el territorio”.

Por último, el ingeniero agroindustrial, Iván Vélez Pasos, presidente de la fundación Jóvenes por Ayapel, coincidió en que con la ciénaga no ha pasado nada desde que la declararon como sitio Ramsar.

Indicó que lo que quieren las comunidades que viven en la zona de influencia es que se descontaminen sus aguas y, para que esto ocurra tiene que parar totalmente la minería “y eso es realmente imposible. Todos los días le sacamos a la ciénaga, sacamos peces, babillas, hicoteas, pero no le damos nada. Por ejemplo, no hay nadie que regule la pesca”.