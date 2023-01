Algunas acciones para dejar de contaminar en internet son no responder correos electrónicos innecesarios, elimine correos que ya leyó y aplicaciones que no usa, no ponga la cámara en la videollamada si no es una urgencia, absténgase de llamar a sus amigos por llamada si están cerca y mejor búsquelos en persona. También, puede optar por ver videos en YouTube o películas en plataformas streaming como Netflix o HBO en una calidad moderada y no en la más alta, escoja bien las palabras claves que pondrá en el buscador para que haya una búsqueda de datos más específica y se ahorre energía, cierre las pestañas que tiene abiertas en internet y que no está usando y ponga en favoritos las páginas que más frecuenta para no iniciar una búsqueda.