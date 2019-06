3 hechos sobre el océano en su día

Estas malas noticias, dijo Omar Cervantes , profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Colima en México, no deberían generar que la gente “se cruce de brazos y pida una cerveza ante el fin del mundo, ¡al contrario!”.

El primer análisis sistemático sobre el estado de los océanos reveló que solo el 13 % de los océanos del mundo permanecen al margen de los efectos dañinos de la humanidad. De hecho, para el 2050 los océanos tendrán más plástico que peces por peso y el 99 % de las aves marinas lo ingerirán según informes de el movimiento que une a más de 1.500 organizaciones del mundo, Break free from plastic.

No saber también es conocer algo. Aunque hay satélites mirándolos desde el espacio y se han hecho mapeos biogeográficos en el mar, hasta ahora los científicos solo han podido estimar que el 91 por ciento de las especies oceánicas aún no se han clasificado y que el 95 por ciento del océano permanece sin explorar. Si bien estas estadísticas pueden parecer desalentadoras, no han impedido a la comunidad científica mundial esforzarse por acumular el mayor conocimiento posible sobre la vida oceánica.

Uno de hace unos años es el Censo de Vida Marina, un proyecto internacional que abarcó 10 años y registró la diversidad, distribución y abundancia de vida en el océano. Más de 2.700 científicos de 80 naciones contribuyeron al Censo. Los resultados de su investigación, que incluyó 540 expediciones marinas, se informaron en la Royal Society de Londres en octubre de 2010.

Acciones pequeñas y otras más grandes han cambiado para mal el estado de las aguas que separan los continentes, principalmente el cambio climático, la pesca ilegal, el turismo desbordado y la contaminación. Así mismo acciones pequeñas podrían ayudar a repararlo. No es tarde. Aún no mueren