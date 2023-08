Sin embargo, para los académicos, su ciclo de vida completo sigue siendo una incógnita ya que no han logrado reconstruir o establecer la biología reproductiva de la planta aunque tienen indicios, es decir, no saben cómo se da la primera etapa de infección porque cuando se perciben ya están saliendo del hospedero, pero creen que como sus semillas, alojados en pequeños y pegajosos frutos, podrían adherirse a los insectos, en especial a las hormigas, y así ser transportadas de planta a planta, como en cualquier otro caso de polinización.

¿Y Cómo se llama el hospedero? Resulta que para surgir, estas plantas diminutas se alojan únicamente en los tallos de la Dalea cuatrecasasii, una leguminosa de un metro y medio de altura en donde los dos investigadores la buscaron en el 2014 ya que intuían que el género estaba presente en el país puesto que estaba presente en casi todos los continentes.

Para esta leguminosa la Pilostyles boyacensis, que todavía no tiene un nombre común, no representa un peligro, o sea, no es que se vaya apoderar de ella, aunque sí utiliza sus recursos para mostrarse al mundo, por ejemplo, según estudios recientes realizados por Natalia y Favio, y a los que se les han sumado Juan Fernando Alzate, del Centro de Secuenciación Nacional Genómica de la UdeA, y Angie González, estudiante de doctorado en Biología de la Universidad Nacional, se estableció que la Pilostyles boyacensis no tiene genes de células madre vegetativas, que son los que están relacionados con la formación de raíces, tronco y ramas.

Además, comentó Natalia, cuando reproducen su genoma (conjunto completo de instrucciones del ADN que se hallan en una célula), también aparece el genoma de la Dalea cuatrecasasii, y deja entrever que mantiene una cantidad de los genes de la floración y la formación del fruto similares a los de la planta no parásita, lo cual significa que utiliza a su hospedero para florecer.

Muchos se preguntarán porque este estudio ha tardado tanto tiempo. La razón es simple: los cuatro investigadores se han visto enfrentados a un sinnúmero de retos durante él, teniendo en cuenta que la experimentación científica ha sido especialmente compleja puesto que, por un lado, la Pilostyles boyacensis no se puede sacar de su hábitat ni hacerla crecer en el laboratorio y por otro, no se parece a las otras especies de sus grupos vegetales más cercanos, no hay mucha literatura al respecto en la cual apoyarse.