Resulta que de las tres especies presentes en este territorio, les llamó la atención no solo por el hecho de que todas estén amenazadas de extinción, sino también, por el hecho de que hay dos que se encuentran solo en el departamento de Antioquia ( Magnolia guatapensis y Magnolia yarumalensis, que lleva su nombre en honor al municipio de Yarumal, donde fue inicialmente descubierta, municipio que junto a los municipios de Briceño y Valdivia, tienen territorio en el Alto de Ventanas), y una que solo ha sido reportada en el Alto de Ventanas ( Magnolia polyhypsophylla ).

Su hábitat ha sido muy fragmentado y disminuido debido a la apertura de potreros para ganadería lechera y sus poblaciones fueron muy reducidas en el pasado debido a su explotación para uso de la madera —comenta Sebastián Vieira, director de la corporación—. Los bosques en los que habitan, están en un lugar particularmente biodiverso y que además presenta gran número de especies endémicas por lo cual, conservar estos árboles y su hábitat es una estrategia que sirve no solo para la protección de estas magnolias, sino también de muchas otras especies.

No obstante, el camino para el equipo de SalvaMontes Colombia no ha sido fácil, pues debido a que estos árboles producen pocos frutos y a que las pocas semillas que maduran son devoradas por las aves y otros animales, conseguir semillas no ha sido fácil ya que es una actividad que implica estar monitoreando los árboles para proteger con rejillas los frutos cuando están empezando a formarse, y recolectarlos cuando están maduros, y ambas labores solo pueden realizarse escalando a los árboles, de más de 20 o 25 metros de altura, lo cual implica tener equipos monitoreando y escalando magnolias permanentemente.

Lo cierto es que cuando inició el proyecto de conservación, en el 2016, se tenía conocimiento en el Alto de Ventanas de 24 árboles de Magnolia polyhypsophylla y de la existencia de algunos de las otras dos especies pero sin datos precisos porque no existía un censo riguroso, pero: “A través de los años que llevamos trabajando en su conservación y estudio, se han logrado identificar a la fecha de hoy 67 árboles de polyhypsophylla, 100 de guatapensis y 40 de yarumalensis”, concluye el director.

Así son las tres es especies en las que se enfoca la campaña Salvando magnolias:

Magnolia yarumalensis

Categoría de amenaza: En Peligro (EN)