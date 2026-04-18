hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “Antioquia ha tenido ese sello de marchar hacia adelante, independiente de los vientos políticos”

hace 2 horas

2026-04-18 16:12:13

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

¿Es posible crear “islas de confianza” en medio de un mar de incertidumbre? En esta entrevista con Daniel Rivera, editor de *El Colombiano, David Escobar, director de **Comfama*, nos revela las claves detrás del impacto social de la caja de compensación en Antioquia y su visión para impulsar la movilidad social. Escobar profundiza en por qué la confianza (calificada por los usuarios con un asombroso 4,75 sobre 5) no es un concepto abstracto, sino el resultado de hacer promesas y cumplirlas de forma sistemática durante décadas....