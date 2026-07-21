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hace 59 minutos
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“Colombia cumplió en el Mundial, pero no dio el salto de calidad”: Juan Carlos Osorio

hace 59 minutos
John Eric Gómez

Comunicador Social-Periodista bilingüe (inglés y español). He trabajado en Radio Bolivariana, RCN y Telemundo. Hago parte de EL COLOMBIANO. Recibí premios Ovations de la NBC. Lideré el sitio web hispano de NBCOlympics.com para los Olímpicos de Beijing 2008, edité y establecí el contenido de video original para la programación en web de la Selección Mexicana en Medios Digitales de Telemundo. Responsable de la gestión editorial de la portada de yahootelemundo.com. Enviado especial al Mundial de Rusia 2018, la Copa América en Chile 2015, los partidos de clasificación al Mundial de la Selección Colombia, la Asamblea General de la ONU en 2009, y el rescate de los 33 mineros en Chile.

Wilson Díaz Sánchez

Editor del área Deportes con más de 30 años de experiencia en el cubrimiento de fútbol y todas las disciplinas olímpicas. Comunicador social-periodista egresado de la Universidad de Antioquia. Premios colectivos con EL COLOMBIANO Simón Bolívar (Deportes) y Rey de España (Conflicto urbano).

Juan Andrés Jiménez Galvis

En el podcast Línea de Gol, de EL COLOMBIANO, el técnico Juan Carlos Osorio hizo un extenso balance del Mundial, también del rendimiento de la Tricolor. Habló de los errores en la conformación de la nómina, cuestionó algunas decisiones tácticas, explicó cómo habría enfrentado a los rivales del torneo y planteó una profunda reflexión sobre el camino que debe seguir el fútbol colombiano para acercarse al nivel de las grandes potencias. Estas son sus principales reflexiones....

John Eric Gómez
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Wilson Díaz Sánchez
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Juan Andrés Jiménez Galvis
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