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hace 3 horas
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Así se enriqueció la novia de Petro

hace 3 horas
Juan Diego Ortiz Jiménez

Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas.

Luz María Sierra
Daniel Rivera Marín

Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

Nicolás Rivera Guevara

Periodista y politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Máster en audio digital y pódcast del Centro de Estudios Superiores Barreira en España. He desempeñado distintos roles en Colmundo Radio, El Tiempo y Noticias RCN. En EL COLOMBIANO cubrí al presidente Gustavo Petro y actualmente soy el editor de Actualidad que abarca temas políticos, judiciales, de salud e internacionales. Cocinero aficionado, melómano y cinéfilo.

En esta edición de MesaCentral analizamos los recientes escándalos de corrupción que salpican al gobierno de Gustavo Petro, destacando el vertiginoso incremento patrimonial de Vanessa Cortés, su novia, y la presunta triangulación de fondos públicos a través de figuras como Euclides Torres. Examinamos la polarización electoral entre los principales candidatos a la Presidencia de Colombia, además, exponemos el uso descarado de recursos estatales para proselitismo político y la promoción de proyectos de infraestructura poco viables del gobierno Petro. Finalmente, se subraya la importancia de la independencia periodística y el voto informado como defensas fundamentales contra el abuso de poder y el desmantelamiento institucional....

Juan Diego Ortiz Jiménez
Juan Diego Ortiz Jiménez

Metro

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

Nicolás Rivera Guevara
Nicolás Rivera Guevara

Editor de Actualidad

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