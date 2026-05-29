hace 3 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Así se enriqueció la novia de Petro

hace 3 horas

2026-05-29 17:21:48

Juan Diego Ortiz Jiménez Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas. Seguir Periodista

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

Nicolás Rivera Guevara Periodista y politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Máster en audio digital y pódcast del Centro de Estudios Superiores Barreira en España. He desempeñado distintos roles en Colmundo Radio, El Tiempo y Noticias RCN. En EL COLOMBIANO cubrí al presidente Gustavo Petro y actualmente soy el editor de Actualidad que abarca temas políticos, judiciales, de salud e internacionales. Cocinero aficionado, melómano y cinéfilo.

En esta edición de MesaCentral analizamos los recientes escándalos de corrupción que salpican al gobierno de Gustavo Petro, destacando el vertiginoso incremento patrimonial de Vanessa Cortés, su novia, y la presunta triangulación de fondos públicos a través de figuras como Euclides Torres. Examinamos la polarización electoral entre los principales candidatos a la Presidencia de Colombia, además, exponemos el uso descarado de recursos estatales para proselitismo político y la promoción de proyectos de infraestructura poco viables del gobierno Petro. Finalmente, se subraya la importancia de la independencia periodística y el voto informado como defensas fundamentales contra el abuso de poder y el desmantelamiento institucional....