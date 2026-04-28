hace 55 minutos bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Así se hizo el Sinfónico de Estados Alterados con La Metro

hace 55 minutos

2026-04-28 16:16:16

Claudia Arango Holguín Periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en periodismo digital en la UPB con 32 años de experiencia. Locutora y programadora de RCN Radio, reportera en Hora 13 Noticias y periodista en EL COLOMBIANO desde su página web hasta la sección de Tendencias de la que actualmente soy editora. Seguir Periodista

La historia de la música hecha en Medellín tiene un capítulo aparte –y sobresaliente– con las bandas que en los años 80 marcaron el ritmo de los jóvenes de la ciudad. Una de esas bandas fue Estados Alterados, dueños de un sonido único, de ese rock electrónico con ecos new wave y tecno que aún sigue vivo.

La banda acaba de lanzar su álbum Sinfónico, donde reúne 12 canciones esenciales de su discografía y lo hacen acompañados de la Orquesta Filarmónica Metropolitana del Valle de Aburrá (La Metro)....