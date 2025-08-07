bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Así se vivió el desfile de Autos Clásicos y Antiguos 2025 en Medellín

07 de agosto de 2025

2025-08-07 16:34:38

Juan Sebastián Carvajal Beltrán Editor del área audiovisual

El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos 2025 se disfrutó este jueves 7 de agosto en las calles de Medellín con un récord histórico de 390 vehículos inscritos, un recorrido de 17 kilómetros y la gran novedad de la experiencia multisensorial Entre motores y flores, como parte de la Feria de las Flores....