bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Así va la guerra de los vices para ganar la presidencia

13 de marzo de 2026

2026-03-13 17:27:2

En Mesa Central analizamos la guerra de vicepresidencias 2026: la alianza Paloma Valencia-Juan Daniel Oviedo y las fórmulas de Fajardo, Abelardo e Iván Cepeda. Destapamos el escándalo UNGRD: congresistas presos y la duda: ¿se usó la plata de la corrupción para comprar votos? Además, los casos de Ecopetrol y la crisis en salud....