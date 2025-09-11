hace 7 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Autopista Medellín-Bogotá: ¿por qué Invías abandona su mantenimiento?

La Autopista Medellín-Bogotá (tramo El Santuario–Caño Alegre) está en estado crítico con 4.000 accidentes y 24 muertes en 2024 por huecos y grietas. Transportadores y usuarios, agrupados como “Los Magníficos”, protestan desde el 2 de septiembre de 2025, levantando las talanqueras de los peajes para exigir a Invías una reparación integral de la vía y servicios de emergencia, ante el incumplimiento de mantenimiento y la insuficiencia de recursos compartidos....