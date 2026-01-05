x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

hace 6 horas
Así se perdió la democracia y la libertad en Venezuela: la historia de Sandra Fernández

hace 6 horas
Juan Sebastián Carvajal Beltrán

Editor del área audiovisual

Juan Pablo Estrada Ramírez

Enamorado de capturar y conocer nuevas historias con una cámara. Apasionado por el deporte. Comunicador social y periodista de la UPB.

Sandra Fernández comparte su conmovedor testimonio sobre la pérdida de libertades fundamentales en Venezuela, explicando cómo la erosión de los sistemas legislativos y electorales la obligó a emigrar hacia Medellín. Su relato destaca que vivir sin democracia implica un miedo constante a expresarse y la pérdida total del control sobre la vida personal y familiar, resaltando la urgencia de valorar y proteger la libertad política para que nadie más sea obligado a partir de su hogar....

Juan Sebastián Carvajal Beltrán
Juan Pablo Estrada Ramírez
