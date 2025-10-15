x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Multimedia
Autoridades siguen capturando en Antioquia a delincuentes del Tren de Aragua

15 de octubre de 2025
El Colombiano

Las autoridades dan en Antioquia un segundo golpe en menos de una semana al Tren de Aragua.

Fue detenido en el municipio de La Ceja, Adrián José Rodríguez, alias “Adriancito”, un temible delincuente venezolano que se hacía pasar como vendedor de vehículos en el Oriente antioqueño.

Este caso se suma al ocurrido en el municipio de Sabaneta, donde murió, al lanzarse por un balcón, un cabecilla del tren de Aragua, durante un operativo de las autoridades....

El Colombiano
El Colombiano

