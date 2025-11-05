bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Avión de UPS se estrella tras el despegue: 9 muertos y explosiones en Louisville, Kentucky

05 de noviembre de 2025

2025-11-05 11:40:44

El vuelo 2976 de carga de UPS, un McDonnell Douglas MD-11, se estrelló poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Louisville, Kentucky. La aeronave impactó negocios en tierra, como la planta Kentucky Petroleum Recycling y una tienda de autopartes, lo que provocó una enorme bola de fuego, explosiones secundarias y una densa columna de humo. El saldo preliminar fue de al menos 9 personas fallecidas y 11 heridas, incluyendo a los tres miembros de la tripulación que se presumen muertos. Cientos de bomberos lograron contener el incendio masivo, mientras que la FAA y la NTSB trabajan en la investigación para determinar la causa del siniestro....