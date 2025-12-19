bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Entre la presión y la convicción: la historia del primer título de Diego Arias con Atlético Nacional

19 de diciembre de 2025

2025-12-19 17:51:49

En este episodio de Línea de Gol hablamos con el técnico Diego Arias que cerró el año levantando su primer título como entrenador profesional con Atlético Nacional y, más allá del trofeo, dejó una reflexión profunda sobre el valor del proceso, la presión por ganar y las lecciones que el fútbol entrega dentro y fuera de la cancha....